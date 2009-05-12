Живого фашиста Демьянюка накажут немцы

89-летний бывший охранник лагерей смерти был доставлен санитарным самолетом в Мюнхен из США и помещен в городскую тюрьму Штадльхайм. Он обвиняется в причастности к уничтожению 29 тыс. узников в Польше.

Демьянюк, призванный во время войны в Красную армию, в 1942 году оказался в немецком плену и добровольно пошел служить нацистам, пишет Независимая газета. В Собиборе он выделялся особой жестокостью, загоняя узников из Польши, Австрии и Чехословакии в газовые камеры.

В 1952 году Демьянюк получил американское гражданство, приобрел дом в местечке Севен Хиллз под Кливлендом. В 1977 году некоторые бывшие узники признали в Демьянюке охранника концлагеря Треблинка по прозвищу Иван Грозный. Экстрадированный из США в Израиль он был приговорен там в 1988 году к смертной казни. Однако затем приговор был отменен. Демьянюк вернулся в США.

Но в 2002 году американский суд вновь лишил его гражданства США, придя к выводу, что Демьянюк служил в ряде нацистских концлагерей.

Руководитель Центра по расследованию нацистских преступлений в Людвигсбурге Курт Шримм сообщил, что в деле Демьянюка достаточно доказательного материала как для его обвинения, так и для приговора.