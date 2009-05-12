Сразу три пары близнецов воспитывает семья из Пружан

Что удивительно, шесть из них родились в трех парах. О таком семейном счастье родители ни на секунду не пожалели. Ведь семья должна быть большой.

Многодетная семья значит почетная. По крайней мере, так говорят в Пружанах о семье Иванаускас. Родители воспитывают три пары близнецов и девочку. В полном смысле семь – я.

Это не обувной магазин. Именно так выглядит прихожая семьи Иванаускас. Хозяйка дома уже с утра хлопочет на кухне. Готовить приходится много.

– Обычно я варю кушать 10-литровыми кастрюлями. Потому что такой маленькой только на раз, – рассказывает многодетная мама Екатерина ИВАНАУСКАС.

Вот феномен за 8 лет в семье родились три пары близнецов. Все как на подбор девочки. Самым старшим – 11, младшим еще нет года. Родители никогда не сетовали на трудности. Есть условия и возможности. Большой дом, хотя без некоторых удобств,

приобрели благодаря государственной поддержке.

– Мы ничего не платили, за нас возмещало государство. Я, думаю, у нас в Беларуси, хорошо живут и многие переезжают с Украины. Я знаю, многодетные семьи. У нас есть стабильность, – отметила Екатерина ИВАНАУСКАС.

– Справляемся, работаем. Семья должна быть большой от слова семья, – считает отец Сергей ИВАНАУСКАС.

В этом отряде сложно разобрать. Кто Лера. А кто Женя. Старшие присматривают за младшими. Кто-то моет посуду, кто-то убирается. Главное правило: взаимовыручка. Уроки тоже делают вместе. При этом успевают посещать кружки в Доме творчества. Девочки уже задумываются о большом семейном будущем. И с гордость говорят о мамином ордене за воспитание детей.

– Когда я вырасту, у меня тоже будет большая семья, будет много детей, – рассказывает одна из дочерей Валерия ИВАНАУСКАС.

Зато 8-летней Ярославе очень обидно. Ведь у нее нет пары. Но сестричка у Славы обязательно будет. Семья планирует взять ребенка из детского дома.

– Мы решили, сдали документы, хотим попробовать взять девочку. Лишний черпак супа и нам роли не сыграет, а счастье подарить еще одному ребенку, – рассказала о планах Екатерина ИВАНАУСКАС.

Сам глава семейства работает в поте лица на одном из автосервисов. Коллеги не устают удивляться.

– Ему надо памятник при жизни поставить, молодец пусть старается, – мастер автосервиса, коллега по работе Валерия Иванаускаса Сергей ПАЛЬЧИК.

Значительно экономить помогает подсобное хозяйство: утки, гуси и куры. Семья мечтает и о корове. Удивительно, будет, если в год Быка, рогатая кормилица не появится на подворье.

Анастасия Корниенко. Андрей Щерба, телекомпания «СТВ», Пружаны, Брестская область.