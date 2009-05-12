Ежедневно на дорогах Беларуси гибнет 3-5 человек

Ольга едва не узнала, куда и как уходит детство. Ее автомобиль сбил ребенка. Играя, мальчик выскочил на проезжую часть. Итог – черепно-мозговая травма и переломы…

– Я увидела девочку сначала и резко стала тормозить. Вслед за ней выбежал мальчик. Я остановилась, вышла из машины, так как сильно испугалась. Подбежала к нему, стала спрашивать, что у него болит. Он заплакал, – вспоминает участница ДТП Ольга РЕДЬКОВА.

И еще пять погибших под колёсами и 47 получивших ранения детей с начала этого года, о которых не писали в газетах и не рассказывали в новостях.

По прогнозам, к 2010 году количество жертв ДТП во всем мире может приблизиться к миллиону. Беларусь тоже вносит свой печальный вклад в эту статистику. 3-5 человек в день. Ежедневно их дорога жизни обрывается на шоссе.

Сегодня главная причина подобных трагедий – наезд на пешеходов в темное время суток.

Это может звучать жутко, но для Беларуси это не плохие показатели. Смертность минус 93 человека по сравнению с прошлым годом. Хотя людям, потерявшим в авариях родных, этого не объяснишь. Но сейчас в стране разработана концепция, которая до 2015 года призвана внести положительные коррективы в печальную статистику.

Ночное рандеву на Бангалор закончилось смертью двух человек. Итог этой аварии – уже трое погибших. Режим высоких скоростей и высокого градуса – почти всегда синоним трагедии. В МВД считают, что конфискация авто у любителей прокатиться под шафе будет действенной мерой. Выпил за рулем дважды в течение года – машина изъята. Сейчас ведомство направило такое предложение в Генеральную прокуратуру. После жутких кадров аварий подобная мера уже не кажется жесткой.

Более эффективно бороться за безопасность на дорогах поможет и введение бальной системы оценки нарушений ПДД. Такая уже существует во многих странах – Австралии, Англии, Германии, США, и Франции. В Беларуси её разработка уже завершается.

– Реально такая система будет действовать. Я думаю в этом году или в начале следующего, – отмечает начальник управления ГАИ МВД Республики Беларусь Юрий ЛИТВИН.

Кстати, именно наша страна сегодня стала хозяйкой международного форума по повышению безопасности дорожного движения. Представители 11 государств на протяжении трех дней будут обмениваться опытом, чтобы получить общий результат. Когда есть возможность спасти хотя бы одну человеческую жизнь, между государствами не должно быть разделительной полосы.

Ирина Хануник, Андрей Зарецкий, Валерий Науменко, Телекомпания СТВ.