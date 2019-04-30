«Жить нам не за что». Хотела работать на аттракционе, но сломала ногу во время практики. Кто оплатит лечение?

Главный инженер УП «Минскзеленстрой» (по телефону):

Человек, когда обращается в учреждение здравоохранения – его спрашивают: «Где вы получили эту травму?» И если человек говорит, что он её получил на производстве, её классифицируют, как производственную, с его слов. Если человек говорит, что он её получил в быту, значит – её и квалифицируют как бытовую. Мы получили официальное свидетельство, что травма эта бытовая. Оснований для назначений расследования не было.