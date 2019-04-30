«Жить нам не за что». Хотела работать на аттракционе, но сломала ногу во время практики. Кто оплатит лечение?
Минчанка Елена Давыдик вытирает слёзы – ещё совсем недавно она собиралась приступить к новой работе, а сейчас вынуждена провести несколько месяцев в гипсе!
Сможет ли женщина получить материальную компенсацию, разбирались корреспонденты программы «Добро пожаловаться».
Почти 2 года женщина опекает отца-инвалида, из-за болезни родственника ей пришлось бросить работу. Пособия катастрофически не хватало, Елена решила пойти на курсы и получить новую профессию. В Центре повышения квалификации монтажников и строителей женщине предложили работу на аттракционах.
Елена Давыдик, минчанка:
Курсы начинались с 4 марта, по 4 апреля. Из них 2 недели было теоретическое обучение, 2 недели должна быть практика. После практики «Минскзеленстрой» должен был меня на эту же работу устроить и предоставить именно тот аттракцион, который изначально закрепили за мной.
Елена сдала экзамен по теории на «отлично», и собиралась с головой уйти в новую профессию. Вместе с группой курсантов её направили в столичный парк Горького. Но поскольку до начала сезона аттракционов оставалось время, студентов заняли уборкой!
Елена Давыдик:
Мы на практике щетками по металлу отдирали старую краску с заборов, красили заборы. 1 апреля я должна была вымыть аттракцион, подготовить его. Я получила у завхоза моющее, перчатки, набрала в ведёрко тёплой воды и пришла к аттракциону, он был закрыт.
То, что произошло дальше, больше напоминает дурной сон. Одно неловкое движение – и Елена оказалась на больничной койке!
Елена Давыдик:
Я становилась на забор. Поскользнувшись, подвернула ногу, услышала хруст… Вызвали скорую помощь. Перелом левой ноги со смещением осколков. Мне необходимо оплатить коммунальные услуги, Интернет, телефон, телевизор. Два кредита брала на строительство квартиры. И жить нам не за что!
Елена впала в отчаяние! Ведь, лежа в гипсе, она лишена возможности зарабатывать, и сама может стать обузой для близких. Сейчас женщина с трудом передвигается по квартире и еле справляется с уходом за больным отцом. Что ей делать дальше и кто оплатит лечение – вопросы, над которыми обессилевшая героиня бьётся до сих пор.
Наталья Филипчик, адвокат:
К одной из категорий граждан, жизнь и здоровье которых подлежит обязательному страхованию от несчастных случаев, относятся также и практиканты, учащиеся, которые заканчивают курсы повышения квалификации и направляются для прохождения производственной практики. События, в результате которых практикант, выполняя полученные ему задания, причиняет вред своему здоровью, называются страховым случаем.
В администрации парка настроены категорично и не верят ни единому слову Елены. Сломать ногу женщина могла где угодно!
Главный инженер УП «Минскзеленстрой» (по телефону):
Человек, когда обращается в учреждение здравоохранения – его спрашивают: «Где вы получили эту травму?» И если человек говорит, что он её получил на производстве, её классифицируют, как производственную, с его слов. Если человек говорит, что он её получил в быту, значит – её и квалифицируют как бытовую. Мы получили официальное свидетельство, что травма эта бытовая. Оснований для назначений расследования не было.
После этих слов у Елены окончательно опустились руки! Юристы предлагают идти до конца и уверяют – у пострадавшей есть шанс получить материальную компенсацию.
Наталья Филипчик:
Чтобы несчастный случай на производстве был признан именно таковым, должны совпасть несколько критериев: вред здоровью должен быть причинён гражданину при выполнении им своих трудовых обязанностей, эти трудовые обязанности должны быть отражены либо в трудовом договоре, либо, как в данном случае, в задании руководителя. Гражданин должен обратиться к предприятию, где работает этот руководитель практики с заявлением, в котором она будет просить провести служебную проверку произошедшего несчастного случая.