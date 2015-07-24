Новости Беларуси. Жилищно-коммунальное хозяйство Минска планируют перевести на новую систему работы до конца года. Первые результаты пилотного проекта, стартовавшего в марте на базе Партизанского и Первомайского районов столицы, говорят сами за себя.

Количество обращений граждан в жилищные организации снизилось в среднем на 15%, и это только за четыре месяца работы.

Суть эксперимента состоит в разделении функций заказчика и исполнителя.

В обоих районах из ЖРЭО вычленили службу заказчика, которая представляет интересы жильцов, определяет подрядные организации, обслуживающие жилфонд, и оплачивает их работу.

Три в одном. Иван Цывилько в профессии более 16 лет. Когда-то начинал свою карьеру со сварочного аппарата. Теперь же в рабочем комплекте универсального мастера не один десяток инструментов: гаечный ключ, молоток и малярный валик.

Стать хаус-мастером Иван Иванович смог только после специальных курсов переподготовки.

Иван Цывилько, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений КУП «ЖЭУ № 3»:

Зарплата стала выше. Я сейчас обслуживаю семь домов. Не надо бегать туда-сюда, я точно знаю свою работу.

Такой хаус-мастер обслуживает до 10 домов. В обязанности специалиста входят и починка электрооборудования, и ремонт лестничных проемов. В среднем на одно ЖЭУ приходятся по 15-20 универсальных работников. Все они специалисты высокого класса.

Александр Юхно, директор КУП «ЖКХ Партизанского района г. Минска»:

Переподготовка осуществлялась на базе Центра жилком Министерства жилищного хозяйства. Они были закреплены за опытными специалистами из числа тех, которые были обучены и работали по специальности «электрик», и совместно с ним осуществляют, таким образом, техническое обслуживание данных инженерных систем.

Появление хаус-мастеров предусматривает эксперимент по реформированию столичной системы ЖКХ. Его суть в разделении функций заказчика и подрядчика. Проще говоря, раньше знакомое всем ЖРЭО фактически оказывало услуги само себе. Теперь это будут две структуры, каждая из которой будут находиться в своей зоне ответственности.

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

На сегодняшний день мы видим, что разделение служб заказчика и служб подрядчика дает не только экономический эффект (мы видим снижение затрат), происходит по этим двум районам значительное снижение обращений граждан, особенно по техническому обслуживанию. Это говорит о том, что более качественно, профессионально начали непосредственно мастера по техническому обслуживанию относиться к зданиям, к своей работе.

Альбина Ивановна с новой системой уже на «ты». Пенсионерка с активной гражданской позицией – частый гость в местном ЖЭУ. Женщина оперативно сообщает о перегоревшей лампочке, загрязненном подъезде или сломанных оконных рамах. Теперь искренне признается: после запуска коммунальной реформы жаловаться практически не на что.

Альбина Пожаева, житель дома № 23 в пер. Клумова:

У нас перегорела лампочка в подъезде. Раньше тоже всегда меняли мастера. Я позвонила по этому телефону хаус-мастеру, в течение нескольких часов пришел без вопросов.

Еще одно нововведение – создание единой диспетчерской службы. Колл-центр будет работать круглосуточно и без выходных, а сам звонок на короткий номер 115 будет бесплатным.

Диспетчер примет сообщение и оперативно отправит на место хаус-мастера, который находится ближе остальных. Новую службу планируют запустить в ноябре. Сейчас для специалистов колл-центра готовится рабочее помещение на улице Московской.

Эксперимент по реформированию системы ЖКХ стартовал первого марта. За четыре с небольшим месяца Первомайское и Партизанское ЖРЭО разработали новые графики работы и полностью обновили системы оплаты труда.

О том, что эксперимент удался, говорят и цифры. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства сократились в разы. До конца года этот положительный опыт собираются перенять коммунальные хозяйства по всей столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.