Зеленых насаждений в столице станет больше

В нынешнем году в Минске объемы посадок всех видов растений планируется увеличить на 20 процентов. Предполагается высадить около 30 тысяч деревьев, 110 тысяч кустарников и более 7 миллионов цветов. Под парковые зоны будет зарезервировано свыше 10 тысяч гектаров - это и существующие парки и пустующие на данный момент территории. В Минске планируется активнее развивать вертикальное озеленение. Там, где нет возможности разбить клумбу или посадить декоративные растения, будут создавать конструкции под названием кашпо. Это позволит защитить растения от солнца и дольше удерживать влагу в грунте.