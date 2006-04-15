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Зеленых насаждений в столице станет больше

15 апреля 2006 09:46
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В нынешнем году в Минске объемы посадок всех видов растений планируется увеличить на 20 процентов. Предполагается высадить около 30 тысяч деревьев, 110 тысяч кустарников и более 7 миллионов цветов. Под парковые зоны будет зарезервировано свыше 10 тысяч гектаров - это и существующие парки и пустующие на данный момент территории. В Минске планируется активнее развивать вертикальное озеленение. Там, где нет возможности разбить клумбу или посадить декоративные растения, будут создавать конструкции под названием кашпо. Это позволит защитить растения от солнца и дольше удерживать влагу в грунте.
# общество

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