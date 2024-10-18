Власти Франции эвакуировали сотни людей на юге страны

Сильные дожди в центральных и южных регионах Франции привели к разливу рек и подтоплению ряда крупных городов. В нескольких провинциях правительство объявило режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за риска затоплений местные власти распорядились закрыть все школы и детские сады. Сообщается, что на многих направлениях нарушено движение поездов из-за затопления железнодорожных путей, а также сразу несколько аэропортов предупредили о возможных задержках рейсов. Сейчас экстренные службы проводят спасательные операции – жителей из наиболее пострадавших районов эвакуируют в безопасные места.

Напомним, на прошлой неделе один человек погиб, еще 12 получили ранения в результате обрушившегося на Францию шторма «Кирк». Тогда более 60 тысяч зданий оказались под водой, а тысячи человек на севере страны были вынуждены покинуть свои дома.