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Литва собирается потратить 1,8 миллиона евро на снос Дома Москвы в Вильнюсе

18 октября 2024 19:50
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Несмотря на огромные убытки от собственных же санкций против Беларуси и России, европейские власти продолжают тратить баснословные суммы на свои капризы. Так, правительство Литвы достанет из кармана налогоплательщиков около 2 миллионов евро для сноса Дома Москвы в Вильнюсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва собирается потратить 1,8 миллиона евро на снос Дома Москвы в Вильнюсе-2

Идея подобного культурно-делового центра возникла 20 лет назад, когда между странами еще были нормальные отношения. По задумке, аналогичный проект собирались реализовать в российской столице. Но 10 лет назад литовская сторона отказалась от подобных планов и решила заморозить обе стройки. А после суд признал здание незаконным строением и выдал ордер на его снос. Ну а компенсировать какие-либо затраты российским подрядчикам, конечно же, никто не собирается.

# Международная политика

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