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Дорогая энергия привела к падению производства в энергоёмких отраслях ЕС на 10-15%

18 октября 2024 19:48
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Военные амбиции политиков продолжают убивать промышленность Европы. Энергоемкие отрасли ЕС потеряли от 10 до 15 % выпуска из-за дорогой энергии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорогая энергия привела к падению производства в энергоёмких отраслях ЕС на 10-15%-2

Он подчеркнул, что из-за санкций против России энергоносители в Евросоюзе значительно подорожали, из-за чего национальным правительствам пришлось затянуть пояса. Подобная политика привела к стагнации производства. Выпуск продукции промышленного сектора снизился в ЕС практически на 2 %. Больше всех пострадали Венгрия, экономический лидер Европы – Германия, а также Италия и Франция. Причиной тому стали дорогие энергоресурсы. Так, по данным французских экспертов, в среднем в Евросоюзе энергоносители в два раза дороже, чем в Соединенных Штатах или Китае. Что влияет, например, на химическую промышленность всего объединения. За два года она остановила две трети мощностей по производству азотных удобрений, затраты выросли в 1,5 раза, а производители переносят свои предприятия за рубеж. Но такой пессимистичный расклад не пугает еврочиновников, они и дальше планируют расплачиваться своей промышленностью ради политических целей.

# Международная политика

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