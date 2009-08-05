Завершено расследование уголовного дела бывших замдиректора и бухгалтера гостиницы «Европа»

Они обвиняются в совершении хищения в крупном размере и должностном подлоге.

Эта история началась в сентябре 2008 года, когда в главное управление по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями поступила оперативная информация о том, что в ресторане первой в Беларуси пятизвездочной гостиницы «Европа» проводятся «левые» банкеты.

Оперативники провели проверку финансово-хозяйственной деятельности гостиницы, и информация нашла свое подтверждение. В ресторане действительно проводились банкеты, которые не отражались в бухгалтерской отчетности.

Сотрудники милиции выяснили, что в роли организатора и руководителя этих противоправных действий выступала бывший заместитель директора по питанию. С этой целью она подыскала возможного исполнителя преступлений - бухгалтера и склонила ее к участию в них.

Подозреваемые совершили хищение в крупном размере на общую сумму 20,8 миллиона рублей, а также должностной подлог путем искажения бухгалтерской отчетности с использованием компьютерной техники на сумму 447,2 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Обе подозреваемые признали себя виновными и возместили причиненный ущерб в размере 30 миллионов рублей.

Согласно уголовному законодательству за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями предусмотрено наказание от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает агентство «Минск-Новости».