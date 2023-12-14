Заседание Межгосударственного совета по стандартизации проходит в Минске

В странах СНГ планируют разрабатывать больше межгосударственных стандартов, которые будут гармонизированы с международными. Это позволит сотрудничать не только в рамках Содружества, но и за его пределами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит 64-е заседание Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ. На повестке дня более 20 вопросов. Среди них разработка и подписание двух важных соглашений. Они касаются снятия технических барьеров и признания аккредитации органов оценки соответствия среди стран Содружества. Это не только упростит работу между производителями, но и решит ряд торгово-экономических вопросов.

Валентин Татарицкий, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Отрадно отметить, что по направлению стандартизации у нас очень такое серьезное понимание есть со стороны Евразийской экономической комиссии. И идет такой пласт работ. На площадке МГС разрабатываются стандарты для Евразийского экономического союза. И в связи с этим есть ряд вопросов, которые мы сегодня будем озвучивать, говорить пути решения для сближения понимания и конкретизации реализации тех программ, которые проводятся на площадке Евразийского экономического союза, то есть непосредственно ЕЭК, и МГС.

С 2018 года на пространстве Содружества было принято свыше 2 тысяч стандартов. Их основные разработчики Беларусь, Россия и Казахстан.