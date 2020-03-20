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Заплатил за дверь и шкаф, а их не установили. Что делать в таких случаях?

20 марта 2020 11:53
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О правах потребителей говорили в программе «Большой город».

Порою обычная покупка посуды либо продуктов питания может обернуться конфликтом или даже судебным разбирательством. Чаще всего потребитель попросту не знает о своих правах и не знаком с организациями, которые готовы помочь. А их, к слову, не так уж и мало.

Заплатил за дверь и шкаф, а их не установили. Что делать в таких случаях?-1

Защитой прав потребителей занимаются как государственные структуры, так и общественные организации. А они, в свою очередь, делятся на республиканские и местные. Только в Минске есть 14 объединений по защите прав потребителя. В их составе – эксперты по различным направлениям – от пищевой промышленности до техники, а также юристы.

Полина Аверьянова, юрист общественного объединения «Минское общество потребителей»:
Из моего опыта – максимально частые вопросы – это вопросы, касающиеся выполнения работ. Как правило, по ремонту квартир, по установке дверей, окон в квартирах, жилых домах.

Заплатил за дверь и шкаф, а их не установили. Что делать в таких случаях?-4

В ситуации Анатолия Камовича дело до установки двери и шкафа-купе, которые он заказал у индивидуального предпринимателя так и не дошло. После заключения договора и 100-процентной предоплаты, для чего, кстати, был взят кредит, исполнительная компания объявила себя банкротом. Причём заказ был сделан в фирме с 20-летним стажем.

Анатолий Камович:
Обратился к юристам за советом – что мне дальше делать. Мне посоветовали написать претензию, пока суд не объявил его банкротом. Но не успели мы. В итоге уже в январе 2020 года эта фирма была признана банкротом. Соответственно, долги всех кредиторов превратились в воздух.

Заплатил за дверь и шкаф, а их не установили. Что делать в таких случаях?-7

Уголовное дело так и не завели. Ведь, по сути, предприниматель признал свой долг и даже согласился его по возможности отдавать. Вот только над этой возможностью повисла бирка банкротства.

Сейчас Анатолий продолжает выплачивать кредит, дабы не испортить отношения с банком. Выход из такой ситуации один и по схеме – сначала услуга, а потом деньги.

В ловушку попала и Дарья. Девушка обратилась в минское общество потребителей после неудачного знакомства с химчисткой. Компании она доверила своё свадебное платье. Большой работы не требовалось – лишь избавиться от небольших пятен с ткани и освежить наряд. Вместо этого – напрочь испорченная вещь.

Заплатил за дверь и шкаф, а их не установили. Что делать в таких случаях?-10

Дарья Фомина:
Я обратила внимание на пояс – он абсолютно белый, он даже не цвета платья. Белый, с подтеками ржавчины. С какими-то пятнами. Где-то глазки побежали. То есть этого не было. Да, оно было грязное, но оно не было испорченное. Сказали – будем проводить экспертизу. Я забрала платье, сказала – нет, буду проводить экспертизу в другом учреждении.

Минское общество потребителей направились с проблемой в суд. Уже там назначили экспертизу. Сейчас девушка ждёт результатов, но итог очевиден.

Заплатил за дверь и шкаф, а их не установили. Что делать в таких случаях?-13

Куда сложнее с ювелирными изделиями. Многие путают закон и считают, что золотые или серебряные украшения невозможно вернуть. Но это относится к случаям качественного товара. А вот, если вы обнаружили брак, то праву на возврат – быть.

Заплатил за дверь и шкаф, а их не установили. Что делать в таких случаях?-16

Ирина Астафьева, председатель общественного объединения «Минское общество потребителей»:
Когда потребитель покупает товар, первое – это он должен читать товарную информацию. Второе – по какому нормативно-правовому он исполнен. Это ТУ, или это ГОСТ. Кроме того, у товара есть обязательно сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и качество. Если это обязательный сертификат или добровольная сертификация, надо, все-таки, поинтересоваться и спросить – дайте мне сертификат.

Красивое золотое кольцо с камнем, с виду никаких погрешностей. Кирилл Сивец решил сделать подарок жене. Порадовать получилось, вот только ненадолго. Спустя время от кольца на пальцах стал появляться черный отпечаток, благо без признаков аллергии.

Заплатил за дверь и шкаф, а их не установили. Что делать в таких случаях?-19

Кирилл Сивец:
Мы пытались обратиться в этот же магазин с просьбой о замене. Они якобы проведи какую-то свою внутреннюю экспертизу, дали отказ, основывая его на том, что покупка возврату не подлежит, являясь ювелирный изделием. Кольцо качественное, 585 пробы. После этого с этим пакетом документов мы остались ни с чем.

В будущем мужчина планирует обратиться в общество защиты прав потребителя, сделать экспертизу и предъявить требования непосредственно производителю.

Заплатил за дверь и шкаф, а их не установили. Что делать в таких случаях?-22

Полина Аверьянова:
Если вами непосредственно обнаружен дефект в данном товаре или в услуге, вы имеете право обратиться в течение 2 лет к изготовителю, продавцу, исполнителю. А также, в случае, если это не работа, услуга, а товар, что-то вещественное, то потребитель имеет право обратиться не к продавцу, а уже к изготовителю или поставщику данного товара на территории Республики Беларусь по истечению 2 лет, но в пределах срока службы товара. А если срок службы не установлен, то в пределах 10 лет.

Всемирный день защиты прав потребителя отмечается 15 марта. Решение о его проведении было принято в 1962 году. Тогда были сформулированы четыре основных права потребителя: право на безопасность, информацию, выбор и право быть услышанным. Позже к ним добавились ещё четыре. К сожалению, сегодня выполняются далеко не все пункты. Но отстаивать их потребители обязаны, тем более что за плечами – мощная поддержка.

Ирина Астафьева:
Сегодня немало людей, которые проявляют инициативу потребителя, создают общественные организации. И они, действительно, приносят большую пользу. Потому что к нам проще, мы доступнее для человека. И, например, в нашей организации уже более 20 лет работает «горячая» линия. Ее хорошо все знают потребители.

Правда, даже защитникам потребителей тоже нужна помощь. Общественные организации сегодня нуждаются в государственной дотации и дополнительных помещениях для работы. Ну и, конечно, в быстрейшем реагировании судов на дела, связанные с нарушениями прав потребителя. Ведь доверие человека не должно проверяться временем.

# Защита прав потребителей # общество # Юлия Стриго # Полина Аверьянова # Ирина Астафьева

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