Заплатил за дверь и шкаф, а их не установили. Что делать в таких случаях?

О правах потребителей говорили в программе «Большой город». Порою обычная покупка посуды либо продуктов питания может обернуться конфликтом или даже судебным разбирательством. Чаще всего потребитель попросту не знает о своих правах и не знаком с организациями, которые готовы помочь. А их, к слову, не так уж и мало.

Защитой прав потребителей занимаются как государственные структуры, так и общественные организации. А они, в свою очередь, делятся на республиканские и местные. Только в Минске есть 14 объединений по защите прав потребителя. В их составе – эксперты по различным направлениям – от пищевой промышленности до техники, а также юристы. Полина Аверьянова, юрист общественного объединения «Минское общество потребителей»:

Из моего опыта – максимально частые вопросы – это вопросы, касающиеся выполнения работ. Как правило, по ремонту квартир, по установке дверей, окон в квартирах, жилых домах.

В ситуации Анатолия Камовича дело до установки двери и шкафа-купе, которые он заказал у индивидуального предпринимателя так и не дошло. После заключения договора и 100-процентной предоплаты, для чего, кстати, был взят кредит, исполнительная компания объявила себя банкротом. Причём заказ был сделан в фирме с 20-летним стажем. Анатолий Камович:

Обратился к юристам за советом – что мне дальше делать. Мне посоветовали написать претензию, пока суд не объявил его банкротом. Но не успели мы. В итоге уже в январе 2020 года эта фирма была признана банкротом. Соответственно, долги всех кредиторов превратились в воздух.

Уголовное дело так и не завели. Ведь, по сути, предприниматель признал свой долг и даже согласился его по возможности отдавать. Вот только над этой возможностью повисла бирка банкротства. Сейчас Анатолий продолжает выплачивать кредит, дабы не испортить отношения с банком. Выход из такой ситуации один и по схеме – сначала услуга, а потом деньги. В ловушку попала и Дарья. Девушка обратилась в минское общество потребителей после неудачного знакомства с химчисткой. Компании она доверила своё свадебное платье. Большой работы не требовалось – лишь избавиться от небольших пятен с ткани и освежить наряд. Вместо этого – напрочь испорченная вещь.

Дарья Фомина:

Я обратила внимание на пояс – он абсолютно белый, он даже не цвета платья. Белый, с подтеками ржавчины. С какими-то пятнами. Где-то глазки побежали. То есть этого не было. Да, оно было грязное, но оно не было испорченное. Сказали – будем проводить экспертизу. Я забрала платье, сказала – нет, буду проводить экспертизу в другом учреждении. Минское общество потребителей направились с проблемой в суд. Уже там назначили экспертизу. Сейчас девушка ждёт результатов, но итог очевиден.

Куда сложнее с ювелирными изделиями. Многие путают закон и считают, что золотые или серебряные украшения невозможно вернуть. Но это относится к случаям качественного товара. А вот, если вы обнаружили брак, то праву на возврат – быть.

Ирина Астафьева, председатель общественного объединения «Минское общество потребителей»:

Когда потребитель покупает товар, первое – это он должен читать товарную информацию. Второе – по какому нормативно-правовому он исполнен. Это ТУ, или это ГОСТ. Кроме того, у товара есть обязательно сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и качество. Если это обязательный сертификат или добровольная сертификация, надо, все-таки, поинтересоваться и спросить – дайте мне сертификат. Красивое золотое кольцо с камнем, с виду никаких погрешностей. Кирилл Сивец решил сделать подарок жене. Порадовать получилось, вот только ненадолго. Спустя время от кольца на пальцах стал появляться черный отпечаток, благо без признаков аллергии.

Кирилл Сивец:

Мы пытались обратиться в этот же магазин с просьбой о замене. Они якобы проведи какую-то свою внутреннюю экспертизу, дали отказ, основывая его на том, что покупка возврату не подлежит, являясь ювелирный изделием. Кольцо качественное, 585 пробы. После этого с этим пакетом документов мы остались ни с чем. В будущем мужчина планирует обратиться в общество защиты прав потребителя, сделать экспертизу и предъявить требования непосредственно производителю.