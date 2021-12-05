Закрытие НКО, белорусские партии и поправки в закон. Задали самые актуальные вопросы новому министру юстиции

Новости Беларуси. Когда компьютер заменит скитание по кабинетам, почему некоторым организациям не удалось прикрыться благими намерениями и какой приговор вынесли частным адвокатам? Первое большое интервью нового министра юстиции в программе «Неделя» на СТВ.

«Без разницы, какую ты должность государственную занимаешь, в основе должна лежать помощь людям» Ольга Коршун, СТВ:

Вы уже больше месяца возглавляете Министерство юстиции. Расскажите, какие планы, что, возможно, уже успели сделать? С каким настроением вы вступили в эту должность? Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Как человек, как личность я все-таки обдумывал, на чем должно основываться выполнение моих функциональных обязанностей как министра юстиции. И, наверное, самый правильный ответ будет – без разницы, какую ты должность государственную занимаешь, в основе должна лежать помощь людям. Ольга Коршун:

Регистрация некоммерческих организаций в компетенции Минюста. И в последнее время в СМИ появилась информация, что некоторые такие некоммерческие организации закрыты. Почему это произошло, есть какие-то веские причины?

Сергей Хоменко:

Есть перечень факторов, так называемая красная черта, которую переступать нельзя. И одним из основных этих факторов является то, что, заявив свою деятельность в рамках какого-то спектра услуг или направления развития (заботиться о кошечках, воспитывать спортсменов и так далее), – именно в этом «коридоре» и должна двигаться некоммерческая структура. А на деле оказалось совсем не так. Те структуры, которые должны были заниматься вроде как кошечками и собачками, начали заниматься неспецифической деятельностью. Причем в отдельных случаях она была направлена на подрыв устоев государственной власти. Ольга Коршун:

Маскировались, короче. Сергей Хоменко:

Вы, наверное, подобрали именно то слово – именно маскировались. Под эгидой добрых дел делали дела, которые подрывали устои нашего государства. Поэтому результат такой.

Недавно вступили в силу поправки в закон об адвокатской деятельности. Как это скажется на простых белорусах? Ольга Коршун:

Недавно еще вступили в силу поправки к закону об адвокатской деятельности. Это как-то скажется на нас, обычных жителях Беларуси, на тех, кто пользуется адвокатскими услугами? Сергей Хоменко:

Говоря о сфере адвокатуры, необходимо сказать о том, что – наверное, все-таки допущу эту фразу – на чужом горе наживаться не надо. В некоторых случаях отдельные представители – это меньшая часть, которая действительно забыла, что в человеческом горе надо помогать, а не набивать собственную мошну. Кроме того, упорядочена деятельность адвокатских контор, адвокатских бюро, определен круг лиц и расширен круг лиц, которые могут воспользоваться бесплатными услугами представителей адвокатуры. Ольга Коршун:

В нашей стране все знают, что достаточно небольшое количество политических партий. На ваш взгляд, в чем дело? В том, что сложная законодательная какая-то дорога на пути создания партий? Или просто эти партии не пользуются поддержкой со стороны людей, народа?

Сергей Хоменко:

У нас 15 партий. Это мало для Республики Беларусь или много? Навязывание и создание искусственных образований, как правило, ведет к очень низкому коэффициенту полезного действия. И здесь должна быть внутренняя позиция общества нашего по созданию подобных организаций. Ольга Коршун:

То есть нет запроса от нас, от людей, на создание большего количества? Сергей Хоменко:

Ну ведь никто не мешает создать эту партию. Но создание партии влечет ряд моментов, в том числе и количественных, и законодательных. Пожалуйста. Вместе с тем за подобным лидером должны пойти люди. А искусственно навязывать – «давайте создадим партию» – я не вижу смысла. В Беларуси существует принцип одного окна. Как он себя зарекомендовал? Ольга Коршун:

У нас существует принцип одного окна. Как вы считаете, он себя зарекомендовал? Он действительно помогает прийти человеку и в одном кабинете решить вопросы социального порядка (например, как устроить ребенка в детский сад, как получить пособие)?