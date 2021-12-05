Закрытие НКО, белорусские партии и поправки в закон. Задали самые актуальные вопросы новому министру юстиции
Новости Беларуси. Когда компьютер заменит скитание по кабинетам, почему некоторым организациям не удалось прикрыться благими намерениями и какой приговор вынесли частным адвокатам?
Первое большое интервью нового министра юстиции в программе «Неделя» на СТВ.
«Без разницы, какую ты должность государственную занимаешь, в основе должна лежать помощь людям»
Ольга Коршун, СТВ:
Вы уже больше месяца возглавляете Министерство юстиции. Расскажите, какие планы, что, возможно, уже успели сделать? С каким настроением вы вступили в эту должность?
Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
Как человек, как личность я все-таки обдумывал, на чем должно основываться выполнение моих функциональных обязанностей как министра юстиции. И, наверное, самый правильный ответ будет – без разницы, какую ты должность государственную занимаешь, в основе должна лежать помощь людям.
Ольга Коршун:
Регистрация некоммерческих организаций в компетенции Минюста. И в последнее время в СМИ появилась информация, что некоторые такие некоммерческие организации закрыты. Почему это произошло, есть какие-то веские причины?
Сергей Хоменко:
Есть перечень факторов, так называемая красная черта, которую переступать нельзя. И одним из основных этих факторов является то, что, заявив свою деятельность в рамках какого-то спектра услуг или направления развития (заботиться о кошечках, воспитывать спортсменов и так далее), – именно в этом «коридоре» и должна двигаться некоммерческая структура. А на деле оказалось совсем не так. Те структуры, которые должны были заниматься вроде как кошечками и собачками, начали заниматься неспецифической деятельностью. Причем в отдельных случаях она была направлена на подрыв устоев государственной власти.
Ольга Коршун:
Маскировались, короче.
Сергей Хоменко:
Вы, наверное, подобрали именно то слово – именно маскировались. Под эгидой добрых дел делали дела, которые подрывали устои нашего государства. Поэтому результат такой.
Недавно вступили в силу поправки в закон об адвокатской деятельности. Как это скажется на простых белорусах?
Ольга Коршун:
Недавно еще вступили в силу поправки к закону об адвокатской деятельности. Это как-то скажется на нас, обычных жителях Беларуси, на тех, кто пользуется адвокатскими услугами?
Сергей Хоменко:
Говоря о сфере адвокатуры, необходимо сказать о том, что – наверное, все-таки допущу эту фразу – на чужом горе наживаться не надо. В некоторых случаях отдельные представители – это меньшая часть, которая действительно забыла, что в человеческом горе надо помогать, а не набивать собственную мошну. Кроме того, упорядочена деятельность адвокатских контор, адвокатских бюро, определен круг лиц и расширен круг лиц, которые могут воспользоваться бесплатными услугами представителей адвокатуры.
Ольга Коршун:
В нашей стране все знают, что достаточно небольшое количество политических партий. На ваш взгляд, в чем дело? В том, что сложная законодательная какая-то дорога на пути создания партий? Или просто эти партии не пользуются поддержкой со стороны людей, народа?
Сергей Хоменко:
У нас 15 партий. Это мало для Республики Беларусь или много? Навязывание и создание искусственных образований, как правило, ведет к очень низкому коэффициенту полезного действия. И здесь должна быть внутренняя позиция общества нашего по созданию подобных организаций.
Ольга Коршун:
То есть нет запроса от нас, от людей, на создание большего количества?
Сергей Хоменко:
Ну ведь никто не мешает создать эту партию. Но создание партии влечет ряд моментов, в том числе и количественных, и законодательных. Пожалуйста. Вместе с тем за подобным лидером должны пойти люди. А искусственно навязывать – «давайте создадим партию» – я не вижу смысла.
В Беларуси существует принцип одного окна. Как он себя зарекомендовал?
Ольга Коршун:
У нас существует принцип одного окна. Как вы считаете, он себя зарекомендовал? Он действительно помогает прийти человеку и в одном кабинете решить вопросы социального порядка (например, как устроить ребенка в детский сад, как получить пособие)?
Сергей Хоменко:
Сейчас ведется активно подготовка к проведению семинара-совещания под руководством Администрации Президента. И один из вопросов в части, касающейся дальнейшего развития, – это обмен опытом в решении вопроса по цифровизации и, конечно же, по соблюдению принципа «одно окно». Готовясь к этому семинару, я уже частично посмотрел отдельные райисполкомы, отдельные республиканские органы государственного управления – прекрасные условия созданы. Ну, например, Минский район, Заводской район Минска, Оршанский район. А там, где они не созданы, наверное, все-таки просто руководители недопонимают. Причем принцип одного окна надо рассматривать более широко. Это не только исполкомы, это все республиканские органы, которые задействованы в административных процедурах. Они должны понимать, что любой человек, обратившийся за каким-то справочным материалом, должен максимально быстро получить его. Причем, скорее всего, путь здесь такой: не выходя из собственного жилища, отдельные вопросы он должен получать прямо там.
Еще один момент, на котором хочу заострить свое внимание. Мне очень бы хотелось эту большую семью поздравить с профессиональным праздником. Юрист – это очень специфическая и нужная для общества профессия. Она сочетается как с горем, так и с радостью. Но в любой ситуации в основе слово «помощь». Здоровья, мирного неба и всего самого наилучшего, с праздником!