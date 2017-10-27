Заказал кухню из ясеня, а привезли фанерную: как минчанин 2 года из-за мебели судился

В этом мире никогда толком нельзя знать, где обман, а где коммерция. В программе «Добро пожаловаться» рассказали о коммерсантах, которые потеряли не только стыд, совесть и страх, но и разум.
На дом приедут, обмеры сделают, дизайн-проект составят.
В этом мире никогда толком нельзя знать, где обман, а где коммерция. В программе «Добро пожаловаться» рассказали о коммерсантах, которые потеряли не только стыд, совесть и страх, но и разум.
На дом приедут, обмеры сделают, дизайн-проект составят.
Обилие кричащих слоганов обрушивают на потребителей различные ИП, ООО, ЗАО, ЧУПП и прочие организации по изготовлению мебели. Они работают чуть ли не в каждом городском квартале. Минчанин Дмитрий в поисках мебельного мастера по кварталам не ходил, а сразу обратился в известную фирму.
Там заверили: кухня будет выполнена без сучка, без задоринки.
Не получилось.
Белорус:
Два года назад мной была заказана кухня немецкого производства из ясеня стоимость 6 300 евро.
Памятуя, что срок службы кухонного гарнитура, в среднем, 15 лет, минчанин не скупился. Заказал мебель из массива, немецкого производства.
Стоимость гарнитура превысила 14 000 рублей.
О том, что получил крупные проблемы под заказ, за свои же большие деньги, Дмитрий начнёт догадываться уже в первые недели пользования мебелью.
Белорус:
Были выявлены трещины в кухне, а также мною было выявлено несоответствие условиям договора данной кухни. На мои многочисленные претензии к продавцу, продавец их просто игнорировал.
Считая, что с заказом производители нещадно насолили, Дмитрий постарался оперативно устранить проблему в виде нависших рассыхающихся кухонных шкафчиков.
Мужчина попробовал вернуть «липовую» кухню, которая обошлась ему по цене подержанного автомобиля.
Белорус:
Заявленные требования удовлетворены не были. Я лишь получал формальные ответы не по существу, что привело к тому, что мне пришлось обращаться в общество защиты прав потребителей и в суд.
До того, как сделать в фирме заказ, не стесняйтесь потребовать книгу отзывов и предложений. Если фирма нечиста на руку – там обязательно найдутся «следы» ее нечестной работы.
Отказываются давать книгу – повод задуматься.
Ольга Иващенко, юрист:
Заказывая кухонную мебель потребитель зачастую сталкивается с такими проблемами, как качество несоответствующее, сроки изготовления, поставки, некачественный монтаж.
В таких случаях необходимо обратиться к исполнителю по договору в письменном виде с претензией.
Это можно сделать путём направления заказного письма с уведомлением на юридический адрес исполнителя, либо сделав запись в книгу замечаний и предложений, где потребитель должен указать все свои претензии и требования, на которых он настаивает.
При выборе кухни специалисты рекомендуют обращаться в проверенную фирму и выполнять несложные правила, они помогут избежать неприятных сюрпризов.
Дарина Гулюта, юрист:
Обращайте внимание на те условия договора, на которых Вы заключаете его. Чтобы все работы, предусмотренные и оговорённые устно, нашли своё отражение в виде пунктов заключённого Вами договора. Необходимо промониторить цены у различных продавцов данного вида товара и после этого принимать решение о заключении договора.
Между тем, великое сражение за возврат денег шло по всем законам окопной борьбы.
Солидный офис, ламинированные буклеты и улыбчивые сотрудники остались в прошлом.
Судебные заседания превратились в череду недоразумений, где с каждым слушанием потребитель узнавал много нового о своём гарнитуре.
Ольга Иващенко, юрист:
Потребителю была предоставлена информация о том, что кухня высококачественная, изготовлена из массива ясеня. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что это совершенно не так. И кухня, или её элементы изготовлены из фанеры.
Мебель из фанеры содержит фенол и формальдегид. Пары фенола раздражают слизистые оболочки, он быстро всасывается и действует на нервную систему. Признаки отравления – чихание, кашель, головокружение, головные боли. Способен провоцировать злокачественные опухоли.
Формальдегид – сильный яд.
Разрушительно действует на дыхательные пути. При попадании внутрь наблюдаются бледность, упадок сил, головные боли. При вдыхании – острый бронхит, головокружение, тошнота, слабость.
Массив, в отличие, от фанеры таких соединений не содержит. Денис экономить на здоровье близких не собирался, за него это сделали сотрудники мебельной фирмы.
Но, в конце концов, спустя два года, мебельный квест был разгадан Верховным судом.
Ольга Иващенко, юрист:
В течение двух лет судебных тяжб было установлено, что кухня, за которую заплатил потребитель 6 300 евро, не соответствует качеству и не соответствует информации, предоставленной исполнителем при заключении договора. По определению суда, в пользу потребителя судом была взыскана стоимость кухни, и, кроме того, компенсация морального вреда и неустойка.
Потребитель, которого посчитали простаком, разделал мебельщиков под орех.
Вполне предсказуема реакция многочисленных клиентов, которые сейчас пользуются, как они думают, дорогой импортной мебелью из массива, а на деле эксплуатируют отечественной гарнитуры из фанеры. Удастся ли мебельной фирме в срок расплатиться за свой обман с заказчиком, или же остатки её репутации будут развеяны по ветру действиями юристов, судебных исполнителей и новых истцов – покажет время. Ведь в этом мире, каждый живёт так, как хочет. Но в итоге получает то, что заслуживает.