Заказал кухню из ясеня, а привезли фанерную: как минчанин 2 года из-за мебели судился

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Обилие кричащих слоганов обрушивают на потребителей различные ИП, ООО, ЗАО, ЧУПП и прочие организации по изготовлению мебели. Они работают чуть ли не в каждом городском квартале. Минчанин Дмитрий в поисках мебельного мастера по кварталам не ходил, а сразу обратился в известную фирму.

Там заверили: кухня будет выполнена без сучка, без задоринки.

Не получилось.



Белорус:

Два года назад мной была заказана кухня немецкого производства из ясеня стоимость 6 300 евро.

Памятуя, что срок службы кухонного гарнитура, в среднем, 15 лет, минчанин не скупился. Заказал мебель из массива, немецкого производства. Стоимость гарнитура превысила 14 000 рублей.

О том, что получил крупные проблемы под заказ, за свои же большие деньги, Дмитрий начнёт догадываться уже в первые недели пользования мебелью.



Белорус:

Были выявлены трещины в кухне, а также мною было выявлено несоответствие условиям договора данной кухни. На мои многочисленные претензии к продавцу, продавец их просто игнорировал.

Считая, что с заказом производители нещадно насолили, Дмитрий постарался оперативно устранить проблему в виде нависших рассыхающихся кухонных шкафчиков. Мужчина попробовал вернуть «липовую» кухню, которая обошлась ему по цене подержанного автомобиля. Белорус:

Заявленные требования удовлетворены не были. Я лишь получал формальные ответы не по существу, что привело к тому, что мне пришлось обращаться в общество защиты прав потребителей и в суд. До того, как сделать в фирме заказ, не стесняйтесь потребовать книгу отзывов и предложений. Если фирма нечиста на руку – там обязательно найдутся «следы» ее нечестной работы. Отказываются давать книгу – повод задуматься.



Ольга Иващенко, юрист:

Заказывая кухонную мебель потребитель зачастую сталкивается с такими проблемами, как качество несоответствующее, сроки изготовления, поставки, некачественный монтаж.

В таких случаях необходимо обратиться к исполнителю по договору в письменном виде с претензией. Это можно сделать путём направления заказного письма с уведомлением на юридический адрес исполнителя, либо сделав запись в книгу замечаний и предложений, где потребитель должен указать все свои претензии и требования, на которых он настаивает.

При выборе кухни специалисты рекомендуют обращаться в проверенную фирму и выполнять несложные правила, они помогут избежать неприятных сюрпризов.

Дарина Гулюта, юрист:

Обращайте внимание на те условия договора, на которых Вы заключаете его. Чтобы все работы, предусмотренные и оговорённые устно, нашли своё отражение в виде пунктов заключённого Вами договора. Необходимо промониторить цены у различных продавцов данного вида товара и после этого принимать решение о заключении договора.

Между тем, великое сражение за возврат денег шло по всем законам окопной борьбы. Солидный офис, ламинированные буклеты и улыбчивые сотрудники остались в прошлом. Судебные заседания превратились в череду недоразумений, где с каждым слушанием потребитель узнавал много нового о своём гарнитуре.

Ольга Иващенко, юрист:

Потребителю была предоставлена информация о том, что кухня высококачественная, изготовлена из массива ясеня. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что это совершенно не так. И кухня, или её элементы изготовлены из фанеры.

Мебель из фанеры содержит фенол и формальдегид. Пары фенола раздражают слизистые оболочки, он быстро всасывается и действует на нервную систему. Признаки отравления – чихание, кашель, головокружение, головные боли. Способен провоцировать злокачественные опухоли.

Формальдегид – сильный яд.

Разрушительно действует на дыхательные пути. При попадании внутрь наблюдаются бледность, упадок сил, головные боли. При вдыхании – острый бронхит, головокружение, тошнота, слабость.

Массив, в отличие, от фанеры таких соединений не содержит. Денис экономить на здоровье близких не собирался, за него это сделали сотрудники мебельной фирмы.

Но, в конце концов, спустя два года, мебельный квест был разгадан Верховным судом.

Ольга Иващенко, юрист:

В течение двух лет судебных тяжб было установлено, что кухня, за которую заплатил потребитель 6 300 евро, не соответствует качеству и не соответствует информации, предоставленной исполнителем при заключении договора. По определению суда, в пользу потребителя судом была взыскана стоимость кухни, и, кроме того, компенсация морального вреда и неустойка.

