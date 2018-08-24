«Зайцы» и контролёры: «Бывает, талоны замывают» и «Штраф второй, но платить за проезд всё равно не собираюсь»

Привычка ездить без билета в общественном транспорте – что-то вроде хобби. Причины и способы разные, но суть одна. За первое полугодие 2018 года работниками «Минсктранса» проверено 518 тысяч передвижных единиц. Количество «зайцев» возросло.

Это связано с увеличением числа контролёров.

Денис Мельников, ведущий специалист по обращениям граждан контрольно-ревизорской службы филиала агентства «Минсктранс»:

С июля 2017 года по июль 2018 года прирост сотрудников составил около ста человек. Снова мы пришли к форменным жилетам, которые дисциплинируют проверки, которые обозначают контролёров и повышают степень ответственности у пассажиров. Убегать, спорить или изображать умственно отсталого – не выйдет.

Итак, на остановку прибывает электробус. Заходим. Строгих ловцов «зайцев» встречают гробовой тишиной. Несколько минут и все проверены.

Раиса Жучко, контролёр пассажирского транспорта:

Пассажир к поездке должен готовиться заранее. Если талончик – сразу в электронный компостер, если БСК – сразу приложить к валидатору. Если нет талончика, у нас у каждого водителя есть в продаже талоны, они в этом заинтересованы. Поэтому никаких проблем нет, чтобы пассажир своевременно оплатил проезд. Дело, как говорится, порядочности. Хотя на маршруте встречаются разные люди. Владислав Валерьевич охотится за безбилетниками всего месяц, но за это время встретил много интересных пассажиров.

Владислав Воробей, контролёр пассажирского транспорта:

Бывают случаи, что талоны замывают и доказывают свою правоту, что не замыт. Но мы видим, что он пробит. И по три-четыре дырки стоят, а должны быть только две. Продолжаем двигаться по маршруту. И вуаля, контрольную проверку не прошёл вот этот молодой человек. Видимо, парень зазевался в своём смартфоне и не успел вовремя выйти. Посмотрим, чем всё закончится.

«Зайцу» из тролейбуса №6 этот день принёс убытки. Интересно, какой по счёту для парня штраф?

Белорус:

Штраф второй, но платить за проезд, всё равно, не собираюсь. Буду ездить так, как ездил. И успею пробить, а в этот раз просто не успел. Дешевле раз в год оплатить штраф, чем постоянно платить за проезд. К сожалению, такая практика имеет место быть. Но долго ли будет спасать такой метод? Например, в Испании и Англии у «зайцев» есть выбор: заплатить сразу или потом. Однако затягивать не стоит. Сумма может возрасти до тысячи евро.

В Бельгии и вовсе есть понятие «зайцев-рецидивистов». Если пассажир попадается без билета дважды, то и штраф в два раза больше. Безбилетников в Германии сажают, а в Эстонии пассажирам повезло больше: с 1 июля 2018 года весь транспорт в стране – бесплатный. Раиса Жучко:

Вы знаете, есть и порядочные. А вот на сегодняшнем примере, когда штрафовал Влад Валерьевич, пассажир знал, что он едет без оплаты, но он нам доказывал, что он прикладывал. Стараемся пассажиру каждому объяснить, рассказать, и чтобы мирным путём, без конфликта. Хотя избежать неприятных ситуаций получается не всегда.

Бывают случаи, когда «зайцем» можно оказаться ненамеренно: опаздывал и не успел купить билет, отвлёк телефонный звонок – не прокомпостировал. Или, неожиданно, в кошельке оказалась только крупная купюра. Во всех этих случаях придётся объясняться с контролёром и, скорее всего, оплатить штраф.