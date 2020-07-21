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Захват заложников в автобусе в Луцке: прогремели взрывы, злоумышленник бросил гранату

21 июля 2020 14:45
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Новости Украины. На месте захвата заложников в украинском Луцке прогремели взрывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленник бросил из автобуса, где находятся люди, предположительно, гранату. По предварительной информации, в результате никто не пострадал.

Захват заложников в автобусе в Луцке: прогремели взрывы, злоумышленник бросил гранату-1

Захват заложников в автобусе в Луцке: прогремели взрывы, злоумышленник бросил гранату-3

Напомним, вооруженный мужчина несколько часов не отпускает из транспортного средства около двух десятков пассажиров. Выяснилось, что захватчик ранее несколько раз отбывал наказание в местах лишения свободы.

Чего требует мужчина в Луцке, который захватил автобус с заложниками?

В случае штурма он угрожает подорвать транспортное средство, а также дистанционно привести в действие еще одно взрывное устройство на другом конце города.

По словам злоумышленника, среди удерживаемых им людей есть дети и беременные женщины.

На месте инцидента периодически раздаются выстрелы. Информации о пострадавших пока не поступало. Ранее захватчик выдвинул свои требования, они довольно общие и касаются общенациональных проблем.

Захват заложников в автобусе в Луцке: прогремели взрывы, злоумышленник бросил гранату-6

В районе ЧП развернулась масштабная спецоперация. К месту инцидента прибыли взрывотехники и сотрудники спецназа. Переговоры с захватчиком продолжаются.

# Захват заложников # общество # Фотофакт

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