Загородная сказка: создаём гамак-кресло своими руками

Лето – время беззаботного отдыха и релакса. И совсем не обязательно выезжать в экзотические страны за порцией хорошего настроения, можно и у себя на приусадебном участке создать настоящую загородную сказку.

Кто сказал, что находиться в «подвешенном состоянии» плохо?! Отдых на раскачивающейся мягкой качели сравним с дорогими физиотерапевтическими процедурами. После любых нагрузок : физических, интеллектуальных, эмоциональных, гамак – то, что доктор прописал! Сегодня своими руками мы смастерим гамак-кресло – такое изделие пользуется повышенным спросом, поскольку обладает практичностью и универсальностью.