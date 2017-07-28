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Загородная сказка: создаём гамак-кресло своими руками

28 июля 2017 09:54
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Лето – время беззаботного отдыха и релакса. И совсем не обязательно выезжать в экзотические страны за порцией хорошего настроения, можно и у себя на приусадебном участке создать настоящую загородную сказку.

Кто сказал, что находиться в «подвешенном состоянии» плохо?! Отдых на раскачивающейся мягкой качели  сравним с дорогими физиотерапевтическими процедурами. После любых нагрузок : физических, интеллектуальных, эмоциональных,  гамак – то, что доктор прописал! Сегодня своими руками мы смастерим гамак-кресло – такое изделие пользуется повышенным спросом, поскольку обладает практичностью и универсальностью.

# общество # Фотофакт # Дизайн интерьера # Мария Кронда # Алена Булатая # загородная сказка

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