Заехать в призы – что помогает гребцам мядельской СДЮШОР добиваться высоких результатов?

Мядельщина – живописный край, район озер и лесов, а в 2024 году райцентр – юбиляр. Мяделю исполнилось 700 лет. Здесь жизнь словно чуть замедляется, много туристов, создана соответствующая инфраструктура. Кстати, в райцентре проживает около 7 000 человек, но летом благодаря туристам населения становится больше. О регионе, его потенциале и, конечно же, людях рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Известен регион и своими спортивными героями, в частности гребцами, которые часто попадают на пьедестал во время соревнований и спартакиад. Здесь многое сделано для поддержки спорта – тренерский состав, площадки и оборудование. Одна из их баз расположилась на берегу озера Мястро, всего греблей на байдарках и каноэ занимается 80 человек – это самое большое отделение в мядельской СДЮШОР. Вообще, спортшкола образовалась в конце 1970-х, фундаментальные знания, которые тогда легли в основу обучения, позволили кардинально развить эту дисциплину. В дальнейшем добавлялись новые виды спорта – лыжные гонки, а три года назад открылось отделение легкой атлетики.