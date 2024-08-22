Заехать в призы – что помогает гребцам мядельской СДЮШОР добиваться высоких результатов?
Мядельщина – живописный край, район озер и лесов, а в 2024 году райцентр – юбиляр. Мяделю исполнилось 700 лет. Здесь жизнь словно чуть замедляется, много туристов, создана соответствующая инфраструктура. Кстати, в райцентре проживает около 7 000 человек, но летом благодаря туристам населения становится больше. О регионе, его потенциале и, конечно же, людях рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Известен регион и своими спортивными героями, в частности гребцами, которые часто попадают на пьедестал во время соревнований и спартакиад. Здесь многое сделано для поддержки спорта – тренерский состав, площадки и оборудование. Одна из их баз расположилась на берегу озера Мястро, всего греблей на байдарках и каноэ занимается 80 человек – это самое большое отделение в мядельской СДЮШОР.
Вообще, спортшкола образовалась в конце 1970-х, фундаментальные знания, которые тогда легли в основу обучения, позволили кардинально развить эту дисциплину. В дальнейшем добавлялись новые виды спорта – лыжные гонки, а три года назад открылось отделение легкой атлетики.
Андрей Малько, директор Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Мядельского района:
Я сам воспитанник этой школы, проработал энное количество лет тренером. Сейчас работаю по совместительству тренером и 26 лет возглавляю спортивную школу. Новая методика, новые методы подготовки гребцов. Появился спортивный зал, потом появился гребной бассейн для подготовки, здание администрации, раздевалки для гребцов, территория облагораживалась. Все двигалось вперед, и результаты тоже соответствующие росли. Особенно спортивный инвентарь гребной преуспел в модернизации. За эти годы это настолько модернизировалось – скорости выросли, весла. Соответствующие результаты – временной показатель прохождения дистанции уменьшился намного.
Выделяются финансовые средства как из районного, так и из областного бюджета. Сейчас последние годы каждый год не просто выделяются, на большом контроле, чтобы эти деньги действительно пошли на спортивную школу.
Подробности в видео.