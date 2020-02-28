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Зачем на берёзу кидали лён? Традиции празднования Масленицы в Любанском районе

28 февраля 2020 14:01
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Новости Беларуси. В субботу и воскресенье масленичные гуляния пройдут сразу в неcкольких районах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Зачем на берёзу кидали лён? Традиции празднования Масленицы в Любанском районе-1

Например, в Логойске подготовили яркий спектакль, в Дзержинском районе будут проводить конкурсы и игры. А вот на Любанщине праздник встретят в деревне Обчин. Здесь бережно хранят все масленичные обряды предков.

Об особенностях гуляний узнала Анастасия Кончиц.

Зачем на берёзу кидали лён? Традиции празднования Масленицы в Любанском районе-4

Проводить зиму нужно от души. С этим на Любанщине согласны на все 100 %. Каждый год в районе устраивают большой праздник Масленицы. Традиции предков помнят и бережно хранят. Тем более, что есть кому.

Зачем на берёзу кидали лён? Традиции празднования Масленицы в Любанском районе-7

Подробности – в видеоматериале

# Масленица в Беларуси # общество # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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