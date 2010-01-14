За распитие пива и слабоалкогольных напитков на улицах в Беларуси будут штрафовать и арестовывать

Закон о введении административной ответственности за распитие пива и слабоалкогольных напитков на улицах, в общественных местах вступит в силу в ближайшее время в Беларуси.

Об этом агентству «Интерфакс-Запад» сообщил в среду старший инспектор по особым поручениям управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности министерства внутренних дел Беларуси Валерий Мелешко.

– В ближайшее время вступит в силу закон, который предусматривает штраф до 8 базовых величин (1 базовая величина – Br35 тысяч) за распитие слабоалкогольных напитков и пива на улицах, стадионах, в скверах, парках, общественном транспорте и других общественных местах, кроме тех, которые предназначены для их употребления, – сообщил В.Мелешко.

Кроме этого, в соответствии с новым законом, вводится административная ответственность за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения, сообщил В.Мелешко.

По его словам, «за это предусмотрен штраф от 1 до 10 базовых величин». В данной связи представитель МВД пояснил, что «для установления степени алкогольного и наркотического опьянения будут отправлять на освидетельствование к наркрологу. Работники предприятия будут иметь право вызвать сотрудников милиции, чтобы принять меры к человеку, который находится на рабочем месте в нетрезвом состоянии».

Согласно новому закону, в том случае, если человек повторно в течение года привлекается к административной ответственности за распитие пива или слабоалкогольных напитков в неустановленных местах или за нахождение на рабочем месте в нетрезвом состоянии, он может быть оштрафован на сумму от 2 до 15 базовых величин, либо к нему будет применен административный арест, сообщил В.Мелешко.

Он уточнил, что данный закон вступает в силу через месяц после опубликования в центральных СМИ.