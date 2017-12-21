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За что несвижским хлебопекам дали золотые медали на «Вкуснятине-2017»?

21 декабря 2017 14:24
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Новости Беларуси. Несвижские хлебопеки завоевали 6 медалей высшей пробы на республиканском конкурсе «Вкуснятина-2017», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За что несвижским хлебопекам дали золотые медали на «Вкуснятине-2017»?-1

За что несвижским хлебопекам дали золотые медали на «Вкуснятине-2017»?-3

«Золотую коллекцию» дополняет серебряная – еще из трех медалей. Жюри не оставили равнодушными как традиционные, так и «свежие» наименования хлебобулочных изделий. Каравай, батон, багет, рулет, торт ... вкуснятина, одним словом.

За что несвижским хлебопекам дали золотые медали на «Вкуснятине-2017»?-6

Елена Скриба, ведущий инженер-технолог филиала ОАО «Борисовхлебпром»:
Я думаю, что победа  это заслуга всего нашего коллектива. Лаборатория разработала рецептуры, цех внедрил их в производство. Знаете, сколько мы их испробовали, прежде чем предоставить их на суд жюри? И мы не сомневались, что мы займем такие высокие награды.

Скоро изделия по новым рецептам поступят в магазины и уже у потребителя будет возможность оценить работу несвижских хлебопеков.

# общество # Конкурс # Фотофакт # Елена Скриба

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