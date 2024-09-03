Юрист рассказала, какое наказание грозит за оскорбление

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: Если с каким-то шепотом за спиной, мне кажется, смириться можно, то с откровенной клеветой нельзя. Алена, расскажите, как с этим бороться? Для начала давайте разберемся, что такое клевета с юридической точки зрения?

Мы привыкли, что сплетни в основном окружают известных и неординарных личностей, но порой и обычные люди становятся магнитом для зависти. О том, что делать, оказавшись в самом эпицентре чужих домыслов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Матиевич, основатель и учредитель юридической компании:

Если вас унизили, оскорбили, как вы считаете, оклеветали, и куда вы можете обращаться, вообще, спектр ваших действий: изначально нужно понять два фактора – все-таки непосредственно ваши разговоры с кем-то, что в итоге со стороны закона означает по терминологии. То есть у нас есть два понятия сегодня – это оскорбление и клевета. Если мы говорим об оскорблении, то сегодня оскорблением принято считать высказанное либо на сегодняшние реалии размещенное, в частности в социальных сетях, неуважительное высказывание о личности, умоляющее его честь и достоинство, выраженное в неприличной форме. Что касается ответственности за оскорбление – здесь у нас это регламентирует Кодекс об административных правонарушениях, статья 10.2. По ответственности может быть штраф до 30 базовых либо штраф от 10 до 200 базовых. Я обращаю внимание, базовая у нас 40 рублей. Путем нехитрых арифметических действий 40 умножить на 200, я думаю цифру все могут посчитать. Далее это может быть арест административный, могут быть общественные работы. За какие оскорбления? Это касается оскорблений, которые выражены в социальных сетях, распространены публично в сети Интернет, на телевидение.

Алеся Лакина:

То есть не лично сказанные?

Алена Матиевич:

Нет, лично – это, то, что я озвучила. Первый формат – это штраф до 30 базовых.