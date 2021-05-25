Юрий Терех: сейчас посчитают расходы и через пару недель подумают – может, лучше всё-таки летать над Беларусью?

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ публицист, колумнист «СБ» Юрий Терех. О задержании Протасевича, НГО в Беларуси и рациональном в постах Мотолько. Большой разговор с Ильёй Бегуном Юлия Бешанова, ведущая:

Начнем разговор с самого обсуждаемого события, которое тревожит сейчас умы не только в Беларуси, но и за рубежом. Вечером 23 мая случился инцидент, который обсуждают абсолютно все – в Минске экстренно сел самолет. Давайте попытаемся объяснить буквально на пальцах – что это было? Потому что сейчас много разной информации, говорят, что мы нарушили всевозможные международные документы, соглашения и грозят значительными санкциями.

Юрий Терех, публицист:

Информации пока еще не так много. Из того, что есть. Во-первых, было сообщение о минировании, что самолет заминирован. Самолет, в соответствии с законодательством, приземлился в нашем воздушном пространстве, его сопровождала военная техника. В самолете оказался человек, причастный к террористической деятельности. Вот пока то, что известно. Могли ли мы как-то это все делать? Могло ли так быть? Да. По всем международным законам, по соглашениям (основных всего два на самом деле – о полетах и о преступлениях в воздухе) это абсолютно было в нашем праве. Пилоты обязаны беспрекословно подчиняться требованиям диспетчера. И если кому-то что-то в этом не нравится, надо просто менять международные договоры, иначе все мы сделали по закону. Шума будет пару недель, будут в основном кричать политики, юристы скажут: извините, а в чем нарушения? И все закончится Юлия Бешанова:

Протасевич сейчас выглядит как некая сакральная жертва, вокруг которой опять объединяются оппозиционные силы. Насколько серьезно выглядит эта ситуация сейчас? Юрий Терех:

Не серьезно и ненадолго. Там никогда ничего не бывает вокруг кого-то надолго. Шума будет пару недель, сейчас будут в основном кричать политики, юристы просто разведут руками и скажут: извините, а в чем нарушения? И все закончится. Юлия Бешанова:

Согласитесь, вчера достаточно активно МИДы зарубежных стран выступали с заявлениями, что нужно разобраться, создать комиссию. Юрий Терех:

Это же их работа. Есть МИДы, они должны делать заявления, должны создавать шум медийный. А что им еще делать остается? Кричат, что летел там военный самолет. Извините, а как он мог не лететь в такой ситуации? Как-то все забыли, что военный самолет – это еще и дублирующая система связи, он может указать путь, может посадить гражданский самолет, если у него что-то там не работает, какая-то навигация. Он может банально заглянуть в кабину, может заглянуть в салон, увидеть, что происходит. Так всегда делается, это надо было, это необходимо.

Юлия Бешанова:

Это повод для очередных санкций для нас? Юрий Терех:

Формально – точно нет. Повторюсь, если хотят что-то здесь предъявлять, нужно менять международное законодательство. Либо мы выходим из соглашений и чего-то не можем делать, либо мы действуем в рамках наших договоров международных. Пока мы держимся в их рамках, о чем говорить? Очень дорого не летать, делать круги. Сейчас посчитают расходы и через пару недель подумают: может, лучше все-таки летать? Юлия Бешанова:

Что будет дальше, как вам кажется? Вы говорите, две недели пошумят – дальше что? Юрий Терех:

Ничего. А что может быть? Либо предъявляйте какие-то нарушения законодательства, которых по определению просто не было. Все-таки у нас есть и факт сообщения о минировании, есть уголовное дело, есть действия в соответствии со всеми конвенциями международными. Конечно, будут пытаться какие-то не санкционные, а пиар-ходы делать. Возможно, какие-то страны заявят: «Мы тут пока не летаем». Да ведь это очень дорого – не летать, делать круги. Ну, какое-то время, может, кто-то и не полетает.

Юлия Бешанова:

Литва 25 мая заявила, что они уже не летают над Беларусью. Юрий Терех:

Сейчас они посчитают расходы и через пару недель подумают: может, лучше все-таки летать? Исключительно будет какой-то пиар, будет какой-то шум, но ничего тут юридически быть не может никак. Протасевич хорошо осведомлен о вопросах финансирования многих фондов, вещей для разжигания конфликта в Беларуси Юлия Бешанова:

Что касается схем финансирования, просматривается ли какая-то логика? Протасевич, организации, которые финансировались из-за рубежа – это звенья одной цепи?

Юрий Терех:

Нет, это, скорее всего, не одна цепь. Как это все вообще связано? Одно дело схемы финансирования каких-то НКО, фондов, и другое дело – посадка самолета. Это совершенно разные события, отдельно друг от друга идет. Другой вопрос, что Протасевич очень хорошо осведомлен о вопросах финансирования многих фондов, многих вещей для разжигания конфликта в Беларуси. Он там точно знает какие-то существенные вопросы. Если дают деньги на восстановление участка леса – это же хорошо. Но куда пойдут в итоге финансы, надо контролировать Юлия Бешанова:

Когда в Беларуси стали активно работать фонды? Это с 1990-х еще или это какая-то новая волна? Юрий Терех:

Появились-то очень давно, они были еще в начале 1990-х, после распада Союза. Но действительно, новая волна, которая закончилась в 2020 году летом, она где-то с 2008 года пошла нарастать потихоньку. Юлия Бешанова:

А под какие проекты они получают деньги? Юрий Терех:

Под все. Тут важен такой момент, что очень много проектов действительно нужные, полезные. Юлия Бешанова:

Как отличить одно от другого? Нельзя же огулом все закрыть.

Юрий Терех:

Тут, скорее всего, подпольная сеть в полулегальной сети – так будет правильнее сказать. Нужно контролировать и разбираться со всеми проектами, фондами. Если дают деньги, скажем, на восстановление какого-то участка леса, и люди действительно хотят этим заняться от души и действительно это делают – это же хорошо. Но куда пойдут в итоге деньги, где они окажутся и как ими воспользуются – это надо контролировать и проверять. Юлия Бешанова:

Российские пранкеры на прошлой неделе вывели на чистую воду представителя некой американской организации. Насколько сенсационной оказалась эта информация? Или это было ожидаемо? «Были весьма откровенны, увидев Светлану Тихановскую». Вован и Лексус в эфире СТВ рассказали о пранке над руководством NED Юрий Терех:

Это как позвонить в обсерваторию и там скажут, что Земля круглая и крутится вокруг Солнца. Такая же примерно сенсация. Юлия Бешанова:

Все это было очевидно? Юрий Терех:

Абсолютно.

Как бороться с безоговорочной верой людей, которые доверяют тому, что пишут в Telegram-каналах? Юлия Бешанова:

А как бороться с безоговорочной верой, огромным количеством людей, которые доверяют тому, что пишут в Telegram-каналах? Что нам с этим делать? Юрий Терех:

Исключительно раскрывать все эти какие-то вещи, схемы, показывать правду, говорить о ней, все это через СМИ раскидывать людям, показывать подноготную, из чего все состоит, кто заинтересован, как идет. Только так. Юлия Бешанова:

Возвращаясь к героям пранка: они признались, что сейчас действуют через Украину, как с этим бороться? Юрий Терех:

Точно так же, а как иначе? Мы – государство независимое, они тоже. У нас очень ограниченный инструментарий. Юлия Бешанова:

Это информационная война? Юрий Терех:

Да.

Два года практически активно растили сеть информационную, медийную, которая была задействована к августу 2020-го Юлия Бешанова:

Как быстро эти организации начинают приносить пользу своим создателям? Какое время нужно, чтобы они стали оказывать реальное влияние на общество? Юрий Терех:

Очень время длительное. Это все долгосрочные проекты, нужно хотя бы несколько лет на такую организацию, чтобы оно действительно разошлось, укоренилось и начало что-то делать. По крайней мере с 2018 по 2019 год (два года практически) очень активно растили всю эту сеть информационную, медийную, которая была задействована к августу 2020-го. Это очень небыстрый процесс. Юлия Бешанова:

То есть планы были долгосрочные? Юрий Терех:

Да. По-другому тут никак.

Старая оппозиция мола украсть любое количество денег, за все отчитаться. А новая начинает использовать по назначению средства Юлия Бешанова:

Что касается взаимодействия НГО и оппозиции старой и новой, насколько это связано и как они взаимодействуют сейчас? Юрий Терех:

Оно связано было всегда. Оно и создавалось для насаждения каких-то нужных настроений и для перетаскивания людей в какие-то оппозиционные движения. Не то что связано, это одно целое, как противовес и маятник. Юлия Бешанова:

Представители старой оппозиции и так называемая новая оппозиция в этом смысле одинаковы? Юрий Терех:

Не совсем. У старой оппозиции была такая интересная особенность: они могли украсть абсолютно любое количество денег, которое им дали, за все отчитаться красиво, но денег бы не было. Вот так было очень много лет. А новая немножко начинает использовать по назначению средства.

Есть настоящие волонтеры, а есть люди, которые будут этим пользоваться для политического камуфляжа Юрий Терех:

Не только комиссия. Наверное, надо пару человек на область, которые просто будут приезжать на заявленные мероприятия и смотреть. «Вот вы тут заявили, что делаете такие и такие мероприятия. Вот мы и посмотрим, делаете ли вы их действительно, сколько они стоят. Вы заявили, что вы на это тратите 50 тысяч долларов. А насколько похоже, что здесь столько потрачено? Покажите ваши расходы, как все было сделано». Юлия Бешанова:

Это на законодательном уровне должно быть закреплено, потому что ни одна организация не пустит к себе просто так. Юрий Терех:

Должно быть законодательно все расписано, это все должно контролироваться, иначе получим еще раз. Сейчас и так нанесли очень сильный удар по фондам, по НКО, по финансированию протестов. Но у нас сейчас на подходе принятие нового законодательства по волонтерской деятельности. Сейчас все эти активисты, которые у нас тут бегали, пойдут в волонтеры. Получат законный статус, и уже смогут на гораздо более законных основаниях заниматься своей деятельностью. Но ведь волонтеры настоящие никуда не делись, есть организации, которые помогают животным, старикам, еще что-то делают. Они настоящие. А есть какие-то люди, которые будут просто всем этим пользоваться для какого-то политического камуфляжа, просто прикрывать свою деятельность. Надо очень серьезно, пока законодательство не принято, все это смотреть и просчитать хорошо перед тем, как принимать.

Законы об экстремизме и недопущении реабилитации нацизма активные действия очень сильно охладят Юрий Терех:

Я подожду, что скажут следователи [о ситуации с Романом Протасевичем – прим.ред.], чтобы какие-то выводы делать. Логика, конечно, есть, но это будут просто голословные предположения. Юлия Бешанова:

Новый закон об экстремизме, который сейчас у нас активно принимается, разрабатывается, недопущение реабилитации нацизма. Они сыграют какую-то свою роль в упреждении деятельности таких организаций? Юрий Терех:

Сыграют, и очень серьезную. Это очень серьезные законы, очень серьезная там ответственность, активные действия они очень сильно охладят. Сеть иностранных фондов и организаций работает взаимосвязано, все друг на друга влияет, деньги расходятся по ячейкам Юлия Бешанова:

Какие фонды иностранные, организации отличились больше всего в этих происходящих событиях вокруг и внутри Беларуси? Юрий Терех:

Тут целая сеть, все работает взаимосвязано, кого-то выделять даже будет нечестно. Юлия Бешанова:

Забирать славу у других? Юрий Терех:

Вся сеть работает взаимосвязано, все друг на друга влияет, деньги расходятся по ячейкам. Тут действительно сеть, нельзя взять какую-то ячейку и сказать, что она лучше всего в этой сетке.

Юлия Бешанова:

Те, кто сейчас находятся за рубежом, так называемое лицо, они за какие средства живут, существуют? Юрий Терех:

Да все за те же. Их содержат, им помогают. Протасевич, я думаю, очень много расскажет интересного о том, за какие средства жили, сколько им за это платили, что они получали за это. Юлия Бешанова:

Если вернуться к негосударственным фондам и организациям, возможна ли такая ситуация, что рядовых участников этих организаций используют вслепую? Юрий Терех:

Конечно, возможно, и даже многих используют. Люди просто не совсем понимают. У них какие-то эмоции, желание что-то сделать. И далеко не все понимают, чем они занимаются, чем это может закончиться и как можно подставиться. Безусловно, многие там просто попадаются. Юлия Бешанова:

Очень часто на Западе нас упрекают в репрессиях, достаточно часто мы слышим о нарушениях прав и свобод в Беларуси. Если такую организацию негосударственную в Беларуси поймали на каких-то противоправных действиях, на финансировании беспорядков, что дальше? Какая должна быть реакция, какая она есть сейчас? Юрий Терех:

По закону, как и всегда. А как еще? Есть законодательство, если его нарушаешь – надо отвечать. Все, никаких других реакций тут быть не может. Нельзя же сказать, что ой, а вот на Западе обидятся, если мы их накажем, давайте мы их не будем наказывать, а других, кто другое преступление совершил, их накажем.