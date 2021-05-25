Юрий Терех: сейчас посчитают расходы и через пару недель подумают – может, лучше всё-таки летать над Беларусью?

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ публицист, колумнист «СБ» Юрий Терех.
О задержании Протасевича, НГО в Беларуси и рациональном в постах Мотолько. Большой разговор с Ильёй Бегуном
Юлия Бешанова, ведущая:
Начнем разговор с самого обсуждаемого события, которое тревожит сейчас умы не только в Беларуси, но и за рубежом. Вечером 23 мая случился инцидент, который обсуждают абсолютно все – в Минске экстренно сел самолет. Давайте попытаемся объяснить буквально на пальцах – что это было? Потому что сейчас много разной информации, говорят, что мы нарушили всевозможные международные документы, соглашения и грозят значительными санкциями.
Юрий Терех, публицист:
Информации пока еще не так много. Из того, что есть. Во-первых, было сообщение о минировании, что самолет заминирован. Самолет, в соответствии с законодательством, приземлился в нашем воздушном пространстве, его сопровождала военная техника. В самолете оказался человек, причастный к террористической деятельности. Вот пока то, что известно. Могли ли мы как-то это все делать? Могло ли так быть? Да. По всем международным законам, по соглашениям (основных всего два на самом деле – о полетах и о преступлениях в воздухе) это абсолютно было в нашем праве. Пилоты обязаны беспрекословно подчиняться требованиям диспетчера. И если кому-то что-то в этом не нравится, надо просто менять международные договоры, иначе все мы сделали по закону.
Шума будет пару недель, будут в основном кричать политики, юристы скажут: извините, а в чем нарушения? И все закончится
Юлия Бешанова:
Протасевич сейчас выглядит как некая сакральная жертва, вокруг которой опять объединяются оппозиционные силы. Насколько серьезно выглядит эта ситуация сейчас?
Юрий Терех:
Не серьезно и ненадолго. Там никогда ничего не бывает вокруг кого-то надолго. Шума будет пару недель, сейчас будут в основном кричать политики, юристы просто разведут руками и скажут: извините, а в чем нарушения? И все закончится.
Юлия Бешанова:
Согласитесь, вчера достаточно активно МИДы зарубежных стран выступали с заявлениями, что нужно разобраться, создать комиссию.
Юрий Терех:
Это же их работа. Есть МИДы, они должны делать заявления, должны создавать шум медийный. А что им еще делать остается? Кричат, что летел там военный самолет. Извините, а как он мог не лететь в такой ситуации? Как-то все забыли, что военный самолет – это еще и дублирующая система связи, он может указать путь, может посадить гражданский самолет, если у него что-то там не работает, какая-то навигация. Он может банально заглянуть в кабину, может заглянуть в салон, увидеть, что происходит. Так всегда делается, это надо было, это необходимо.
Юлия Бешанова:
Это повод для очередных санкций для нас?
Юрий Терех:
Формально – точно нет. Повторюсь, если хотят что-то здесь предъявлять, нужно менять международное законодательство. Либо мы выходим из соглашений и чего-то не можем делать, либо мы действуем в рамках наших договоров международных. Пока мы держимся в их рамках, о чем говорить?
Очень дорого не летать, делать круги. Сейчас посчитают расходы и через пару недель подумают: может, лучше все-таки летать?
Юлия Бешанова:
Что будет дальше, как вам кажется? Вы говорите, две недели пошумят – дальше что?
Юрий Терех:
Ничего. А что может быть? Либо предъявляйте какие-то нарушения законодательства, которых по определению просто не было. Все-таки у нас есть и факт сообщения о минировании, есть уголовное дело, есть действия в соответствии со всеми конвенциями международными. Конечно, будут пытаться какие-то не санкционные, а пиар-ходы делать. Возможно, какие-то страны заявят: «Мы тут пока не летаем». Да ведь это очень дорого – не летать, делать круги. Ну, какое-то время, может, кто-то и не полетает.
Юлия Бешанова:
Литва 25 мая заявила, что они уже не летают над Беларусью.
Юрий Терех:
Сейчас они посчитают расходы и через пару недель подумают: может, лучше все-таки летать? Исключительно будет какой-то пиар, будет какой-то шум, но ничего тут юридически быть не может никак.
Протасевич хорошо осведомлен о вопросах финансирования многих фондов, вещей для разжигания конфликта в Беларуси
Юлия Бешанова:
Что касается схем финансирования, просматривается ли какая-то логика? Протасевич, организации, которые финансировались из-за рубежа – это звенья одной цепи?
Юрий Терех:
Нет, это, скорее всего, не одна цепь. Как это все вообще связано? Одно дело схемы финансирования каких-то НКО, фондов, и другое дело – посадка самолета. Это совершенно разные события, отдельно друг от друга идет. Другой вопрос, что Протасевич очень хорошо осведомлен о вопросах финансирования многих фондов, многих вещей для разжигания конфликта в Беларуси. Он там точно знает какие-то существенные вопросы.
Если дают деньги на восстановление участка леса – это же хорошо. Но куда пойдут в итоге финансы, надо контролировать
Юлия Бешанова:
Когда в Беларуси стали активно работать фонды? Это с 1990-х еще или это какая-то новая волна?
Юрий Терех:
Появились-то очень давно, они были еще в начале 1990-х, после распада Союза. Но действительно, новая волна, которая закончилась в 2020 году летом, она где-то с 2008 года пошла нарастать потихоньку.
Юлия Бешанова:
А под какие проекты они получают деньги?
Юрий Терех:
Под все. Тут важен такой момент, что очень много проектов действительно нужные, полезные.
Юлия Бешанова:
Как отличить одно от другого? Нельзя же огулом все закрыть.
Юрий Терех:
Тут, скорее всего, подпольная сеть в полулегальной сети – так будет правильнее сказать. Нужно контролировать и разбираться со всеми проектами, фондами. Если дают деньги, скажем, на восстановление какого-то участка леса, и люди действительно хотят этим заняться от души и действительно это делают – это же хорошо. Но куда пойдут в итоге деньги, где они окажутся и как ими воспользуются – это надо контролировать и проверять.
Юлия Бешанова:
Российские пранкеры на прошлой неделе вывели на чистую воду представителя некой американской организации. Насколько сенсационной оказалась эта информация? Или это было ожидаемо?
«Были весьма откровенны, увидев Светлану Тихановскую». Вован и Лексус в эфире СТВ рассказали о пранке над руководством NED
Юрий Терех:
Это как позвонить в обсерваторию и там скажут, что Земля круглая и крутится вокруг Солнца. Такая же примерно сенсация.
Юлия Бешанова:
Все это было очевидно?
Юрий Терех:
Абсолютно.
Как бороться с безоговорочной верой людей, которые доверяют тому, что пишут в Telegram-каналах?
Юлия Бешанова:
А как бороться с безоговорочной верой, огромным количеством людей, которые доверяют тому, что пишут в Telegram-каналах? Что нам с этим делать?
Юрий Терех:
Исключительно раскрывать все эти какие-то вещи, схемы, показывать правду, говорить о ней, все это через СМИ раскидывать людям, показывать подноготную, из чего все состоит, кто заинтересован, как идет. Только так.
Юлия Бешанова:
Возвращаясь к героям пранка: они признались, что сейчас действуют через Украину, как с этим бороться?
Юрий Терех:
Точно так же, а как иначе? Мы – государство независимое, они тоже. У нас очень ограниченный инструментарий.
Юлия Бешанова:
Это информационная война?
Юрий Терех:
Да.
Два года практически активно растили сеть информационную, медийную, которая была задействована к августу 2020-го
Юлия Бешанова:
Как быстро эти организации начинают приносить пользу своим создателям? Какое время нужно, чтобы они стали оказывать реальное влияние на общество?
Юрий Терех:
Очень время длительное. Это все долгосрочные проекты, нужно хотя бы несколько лет на такую организацию, чтобы оно действительно разошлось, укоренилось и начало что-то делать. По крайней мере с 2018 по 2019 год (два года практически) очень активно растили всю эту сеть информационную, медийную, которая была задействована к августу 2020-го. Это очень небыстрый процесс.
Юлия Бешанова:
То есть планы были долгосрочные?
Юрий Терех:
Да. По-другому тут никак.
Старая оппозиция мола украсть любое количество денег, за все отчитаться. А новая начинает использовать по назначению средства
Юлия Бешанова:
Что касается взаимодействия НГО и оппозиции старой и новой, насколько это связано и как они взаимодействуют сейчас?
Юрий Терех:
Оно связано было всегда. Оно и создавалось для насаждения каких-то нужных настроений и для перетаскивания людей в какие-то оппозиционные движения. Не то что связано, это одно целое, как противовес и маятник.
Юлия Бешанова:
Представители старой оппозиции и так называемая новая оппозиция в этом смысле одинаковы?
Юрий Терех:
Не совсем. У старой оппозиции была такая интересная особенность: они могли украсть абсолютно любое количество денег, которое им дали, за все отчитаться красиво, но денег бы не было. Вот так было очень много лет. А новая немножко начинает использовать по назначению средства.
Есть настоящие волонтеры, а есть люди, которые будут этим пользоваться для политического камуфляжа
Юрий Терех:
Не только комиссия. Наверное, надо пару человек на область, которые просто будут приезжать на заявленные мероприятия и смотреть. «Вот вы тут заявили, что делаете такие и такие мероприятия. Вот мы и посмотрим, делаете ли вы их действительно, сколько они стоят. Вы заявили, что вы на это тратите 50 тысяч долларов. А насколько похоже, что здесь столько потрачено? Покажите ваши расходы, как все было сделано».
Юлия Бешанова:
Это на законодательном уровне должно быть закреплено, потому что ни одна организация не пустит к себе просто так.
Юрий Терех:
Должно быть законодательно все расписано, это все должно контролироваться, иначе получим еще раз. Сейчас и так нанесли очень сильный удар по фондам, по НКО, по финансированию протестов. Но у нас сейчас на подходе принятие нового законодательства по волонтерской деятельности. Сейчас все эти активисты, которые у нас тут бегали, пойдут в волонтеры. Получат законный статус, и уже смогут на гораздо более законных основаниях заниматься своей деятельностью. Но ведь волонтеры настоящие никуда не делись, есть организации, которые помогают животным, старикам, еще что-то делают. Они настоящие. А есть какие-то люди, которые будут просто всем этим пользоваться для какого-то политического камуфляжа, просто прикрывать свою деятельность. Надо очень серьезно, пока законодательство не принято, все это смотреть и просчитать хорошо перед тем, как принимать.
Законы об экстремизме и недопущении реабилитации нацизма активные действия очень сильно охладят
Юрий Терех:
Я подожду, что скажут следователи [о ситуации с Романом Протасевичем – прим.ред.], чтобы какие-то выводы делать. Логика, конечно, есть, но это будут просто голословные предположения.
Юлия Бешанова:
Новый закон об экстремизме, который сейчас у нас активно принимается, разрабатывается, недопущение реабилитации нацизма. Они сыграют какую-то свою роль в упреждении деятельности таких организаций?
Юрий Терех:
Сыграют, и очень серьезную. Это очень серьезные законы, очень серьезная там ответственность, активные действия они очень сильно охладят.
Сеть иностранных фондов и организаций работает взаимосвязано, все друг на друга влияет, деньги расходятся по ячейкам
Юлия Бешанова:
Какие фонды иностранные, организации отличились больше всего в этих происходящих событиях вокруг и внутри Беларуси?
Юрий Терех:
Тут целая сеть, все работает взаимосвязано, кого-то выделять даже будет нечестно.
Юлия Бешанова:
Забирать славу у других?
Юрий Терех:
Вся сеть работает взаимосвязано, все друг на друга влияет, деньги расходятся по ячейкам. Тут действительно сеть, нельзя взять какую-то ячейку и сказать, что она лучше всего в этой сетке.
Юлия Бешанова:
Те, кто сейчас находятся за рубежом, так называемое лицо, они за какие средства живут, существуют?
Юрий Терех:
Да все за те же. Их содержат, им помогают. Протасевич, я думаю, очень много расскажет интересного о том, за какие средства жили, сколько им за это платили, что они получали за это.
Юлия Бешанова:
Если вернуться к негосударственным фондам и организациям, возможна ли такая ситуация, что рядовых участников этих организаций используют вслепую?
Юрий Терех:
Конечно, возможно, и даже многих используют. Люди просто не совсем понимают. У них какие-то эмоции, желание что-то сделать. И далеко не все понимают, чем они занимаются, чем это может закончиться и как можно подставиться. Безусловно, многие там просто попадаются.
Юлия Бешанова:
Очень часто на Западе нас упрекают в репрессиях, достаточно часто мы слышим о нарушениях прав и свобод в Беларуси. Если такую организацию негосударственную в Беларуси поймали на каких-то противоправных действиях, на финансировании беспорядков, что дальше? Какая должна быть реакция, какая она есть сейчас?
Юрий Терех:
По закону, как и всегда. А как еще? Есть законодательство, если его нарушаешь – надо отвечать. Все, никаких других реакций тут быть не может. Нельзя же сказать, что ой, а вот на Западе обидятся, если мы их накажем, давайте мы их не будем наказывать, а других, кто другое преступление совершил, их накажем.
Тебе дали штраф, а ты на него собрал деньги, тебе кто-то оплатил – ты ушел от ответственности
Юрий Терех:
Очень долго оплачивались штрафы за участие в этом всем определенной прослойке людей. Создавалось у людей ощущение, что можно нарушить закон, у тебя где-то будет запись о нарушении административном, а по деньгам ты не пострадаешь, тебе все оплатят. Поэтому много выросло тех, кто привык, что можно идти и ничего за это не будет.
Юлия Бешанова:
Ситуация сейчас изменилась?
Юрий Терех:
Изменилась. Сейчас, если ты получаешь эти деньги, они тоже изымаются, вам приходится оплачивать штраф и отдать то, что получил.
Юлия Бешанова:
Изымает кто?
Юрий Терех:
Государство. Это трактуется как уход от ответственности. Тебе дали штраф, а ты на него собрал деньги, тебе кто-то оплатил, отдал – ты ушел от ответственности.