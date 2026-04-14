Участников акции «Подари радость ближнему» приняли в Клецком районе

Радость о пасхальном торжестве, внимание, теплые беседы и угощение. В шестой раз по традиции в Минской области проходит благотворительная инициатива «Подари радость ближнему», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Иван Курилович, постоялец отделения круглосуточного пребывания Клецкого территориального центра социального обслуживания населения:

Здесь нахожусь с 2014 года, с открытия. Руководители хорошие, проживающие тоже. Между собой язык находим, хорошо живем. Кормят отлично, все отлично.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Праздник Пасхи особенно располагает к тому, чтобы мы этой пасхальной радостью в таком добром порыве души делились с тем людьми, которые, может быть, имеют меньше возможности, ограничены в каких-то своих обстоятельствах жизни и так далее. И, конечно, это очень важно. Когда человек проявляет доброту в отношении к другому человеку, любовь, то и Господь это вознаграждает, а главное, добро умножается в мире.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Основная цель – это взаимодействие местных органов власти со служителями церкви, оказать необходимое внимание и поддержку людям, которые находятся в сложном жизненном положении, пожилым людям, инвалидам, которые находятся в социальных учреждениях Минской области. И по сути, государство для них является такого своего рода опекуном.

«Подари радость ближнему» – совместный благотворительный проект Миноблисполкома и Минской митрополии Белорусской православной церкви.