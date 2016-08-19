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Ярмарка «Пора в школу!» развернется в выходные на площадке у Дворца спорта в Минске

19 августа 2016 17:16
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Новости Беларуси. Масштабная ярмарка «Пора в школу!» развернется в выходные на площадке у Дворца спорта. С 10 утра и до пяти вечера покупателям предложат широкий ассортимент товаров: одежду и обувь, письменные и канцелярские принадлежности, сумки и ранцы, развивающие игры и многое другое, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Организаторы обещают: ни один маленький покупатель не останется без обновки.

Анастасия Примако, специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
Интересные модели предлагают и наши белорусские производители. Это пиджаки с термометрами, где родители всегда смогут посмотреть, какая температура была у ребенка в школе. Это и таблицы на подкладках пиджаков, если вдруг он забыл, сколько будет 5х5. Всегда можно подсмотреть.

# общество # Ярмарки в Минске # Анастасия Примако

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