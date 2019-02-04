«Я не чувствовала себя собой и не могла высказать своего мнения». Как не попасть в зависимые отношения

Свои недавние отношения Кристина вспоминает с тяжёлым сердцем. Встретила принца, влюбилась и полностью в нём растворилась. Кристина Юркевич:

Некоторое время назад у меня были нездоровые, на мой взгляд, отношения. Я не чувствовала себя собой, потому что я не могла высказать своего мнения. Я потакала молодому человеку, растворилась в нём настолько, что я даже не могла расстаться с телефоном, потому что боялась пропустить его звонок. Я чувствую, что я теряю себя. Наверное, со временем эти розовые очки как-то уходят и я понимала, что это неправильно, нездорово. Я ощущала себя несчастной.

Девушка попала в эмоциональную зависимость – когда партнёры не могут представить свою жизнь друг без друга и автономно им становится трудно выживать в этом мире. Марина Прохорова, психолог:

Часто пары формируются по принципу комплиментарности, когда один человек в паре обладает качеством, которое отсутствует у другого. И тогда они очень сильно дополняют друг друга. И с одной стороны, это формирует хорошую привязанность, но с другой стороны, может привести к слиянию, где границы каждого очень размыты.

В здоровых отношениях чувства легализованы, партнёры могут свободно говорить о своих переживаниях, прямо высказывать недовольство. В зависимых – откровения – табу. Приходится держать рот на замке из-за страха столкнуться с агрессией, быть непонятым и отвергнутым. В паре молодые люди существуют до тех пор, пока оба придерживаются одного сценария, который им привычен, где они хорошо понимают свои роли и чаще всего это роли жертвы и агрессора. Марина Прохорова:

Это могут быть выходцы из созависимых семей, и уже с самого раннего возраста он видит искажённую картинку взаимоотношений, и ему ещё нужно как-то встраиваться в эту картинку. Поэтому уже впоследствии, когда человек начинает строить самостоятельно отношения в паре, то чаще всего он и выбирает себе в паре по образу и подобию.

Чувство стабильности, привычное развитие событий, но при этом депрессия, подавленное, тревожное, озлоблённое состояние, потеря веры в будущее являются следствием и важным индикатором длительного нахождения в деструктивных зависимых отношениях. Марина Прохорова:

Здесь, в любом случае, нужно начать с работы над собой. Это ни в коей мере не партнёр – единственный виновник, потому что если начинает работать только один участник, то второй начинает воспринимать изменения первого как угрозу, он начинает пытаться вернуть всё в первоначальную точку. Здесь либо семейная терапия в паре, но было бы хорошо, чтобы оба человека с разными терапевтами проработали какие-то свои индивидуальные сложности, проблемы.