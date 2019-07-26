Взрывы, стрельба, показательное разминирование. Как отпраздновала столетие 2-я ордена Красной Звезды инженерная бригада

Новости Беларуси. Вековой юбилей отмечает 2-я ордена Красной Звезды инженерная бригада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужество и героизм солдат и офицеров этой воинской части во время Великой Отечественной широко известны во всем мире. Сегодня это мобильный высокопрофессиональный коллектив, который ежегодно участвует в обезвреживании мин и снарядов, на высоком уровне представляет Беларусь на международных учениях и армейских играх.

100-летие бригады инженеры с размахом отметили в парке 900-летия Минска. Там побывал и наш корреспондент Григорий Азаренок. 2-я ордена Красной Звезды инженерная бригада. В самом названии – большая история. Истоки еще в гражданской, громкая слава в Великую Отечественную. К вековому юбилею подошли с богатым багажом. Теперь это бренд белорусской армии.

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооружённых сил Беларуси:

Бригада участвует во всех учениях, которые происходят в масштабах наших Вооруженных Сил. И не только наших, но и международных. В любых соревнованиях лучшие представители этой бригады – это костяк нашей команды.

Часто перед личным составом стоят задачи совсем не учебные. После войны Беларусь была буквально напичкана минами, снарядами и бомбами. Опасные находки обнаруживают до сих пор. И сразу же приезжают инженеры из «двойки».

Денис Руденко, старший инструктор гуманитарного разминирования 2-й ордена Красной Звезды инженерной бригады:

Выездов очень много. Большая часть боевых. Старые ржавые снаряды, мины минометные, гранаты.

И всегда рядом с солдатами четвероногие бойцы. Нюх заточен на любой вид минной начинки. Занимаются с ними срочники, затем это может стать полноценной профессией.





Евгений Сушко, инструктор-сапер 2-й ордена Красной Звезды инженерной бригады:

За службу я обрел свидетельство кинолога. В принципе, я могу с ним работать и на гражданке, с этим не будет никаких проблем: устроиться, например, в милицию, в МЧС, в саму армию. Саперы, инженеры, инструкторы – в бригаде служат ребята, что называется, с головой. Военная специальность предполагает постоянную учебу, совершенствование знаний. Для многих это может стать хорошим дополнением к высшему образованию.

Евгений Усик, водитель 2-й ордена Красной Звезды инженерной бригады:

Учился в университете – в БНТУ – на факультете маркетинга и менеджмента. Армия дает колоссальный опыт, здесь можно проявить свои организаторские способности, способности предпринимателя. А предприниматель – это организатор. Я считаю, что в армии я «прокачал» свои предпринимательские скиллы.

Инженеры – мастера не только в своем боевом деле. Всегда готовы помочь и гражданскому населению. Уборка урожая, ликвидация последствий стихийных бедствий, строительство мостов.

Виктор Вырвинский, командир 2-й ордена Красной Звезды инженерной бригады:

Участвовали в ликвидации последствий урагана «Хавьер». В Минске могли наблюдать тяжелую технику – это вот именно техника бригады пробивала колонные пути, проделывала объездные пути.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

Специалисты, которые служат в этой бригаде, это специалисты очень высокого уровня. Они имеют очень хорошую квалификацию и достойны высоких слов и уважения.

100-летний юбилей бригада отметила в Чижовке, в парке 900-летия. Военным было чем похвастаться. Самоходная установка «Гвоздика». Путепрокладчики БАТ-1 и ИМР-2, которые способны «взрыть» самую непроходимую местность. Мобильный мост ТММ-3 (его можно развернуть в любых условиях и провезти по нему более полусотни тонн). Новейшая бронированная машина «Дракон». Вся эта грозная техника стала 26 июля эффектной фотозоной для минчан.

Станислав Северинцев:

Мне всегда было интересна в основном военная тематика. Особенно заметил вот кинология, заметил собак, хочу увидеть показательное выступление.

Михаил Борисевич:

Мне очень нравится автомат, я хочу пойти в армию и пострелять из него.

Самой зрелищной частью стала демонстрация умений инженеров: взрывы, стрельба, показательное разминирование снаряда. Задача выполнена, зрители в восторге.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Большой концерт, показательные выступления. Военные устроили в парке настоящий праздник. Можно было и попробовать армию на вкус: работала полевая кухня. Ну а хедлайнером праздника цвета хаки стал Александр Солодуха. Годовой праздник армейских инженеров для него не проходное выступление.

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:

Очень почетно, ответственно и здорово, потому что я сын военного, мой отец отслужил в рядах Вооруженных сил СССР 26 лет. Я всегда с радостью откликаюсь на предложения подобного рода.