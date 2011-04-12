Взрыв в минском метро. Ситуация на транспорте стабилизировалась

Сейчас самый крупный и единственный пересадочный узел минского метро закрыт. На «Купаловской» поезд останавливается буквально на пару секунд. За это время на платформе можно увидеть людей в форме, мелькающих рабочих и таблички о том, что проход на Октябрьскую закрыт.

Электропоезда на «Автозаводской» линии ходят тоже, как в обычный будний день, с одним отличием: садимся в электричку на «Фрунзенской», доезжаем до «Немиги» и машинист объявляет: «станция Купаловская закрыта для посадки/высадки. Поезд следует без остановки».

Впрочем, ещё в 5:30 утра предупреждающие объявления предлагали ранним пассажирам пересесть на наземные виды транспорта. Автобусов, троллейбусов и трамваев в городе даже для «часа пик» буднего дня — гораздо больше, чем обычно почти на 110 единиц. Никакой паники и давки на остановках нет. Наоборот — ждать приходится даже меньше, чем обычно.

Кроме курсирующего обычно по проспекту Независимости автобуса №100 сегодня пустили дополнительный №100А и удлинили маршрут. Теперь его конечная станция не на Московском автовокзале, а в 4-ом Уручье.

Для пассажиров, имеющих проездной на подземку, поездка на всех других видах транспорта бесплатна до тех пор, пока первая линия минского метро не начнёт работу в штатном режиме.

Вчерашняя трагедия никого не оставила равнодушным. В том числе и водителей, которым срочно пришлось садиться за руль. Кого-то отозвали с выходного, кого-то из отпуска. Не отказался никто.

Тем временем, ГУВД уже обращается к жителям и гостям столицы с просьбой в эти дни повысить бдительность: не оставлять свои вещи без присмотра и лучше не ездить с крупногабаритной кладью без крайней необходимости.