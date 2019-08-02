Выступления десантно-разведывательных рот, парашютистов и военных оркестров. Как в Беларуси отметят День ВДВ

Новости Беларуси. Люди в тельняшках и голубых беретах наводнят 2 августа городские парки и улицы. День десантников и сил специальных операций отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокомобильные войска решали сложнейшие боевые задачи на фронтах Великой Отечественной, в том числе, в тылу врага. С первого до последнего дня наши десантники участвовали в Афганской войне. Летающая гвардия или крылатая пехота и сейчас элита белорусской армии. По традиции с размахом отметят праздник в бригадах в Витебске и Бресте, а также в воинской части в Марьиной Горке.

Зрителей ждут захватывающие выступления десантно-разведывательных рот, спортсменов-парашютистов и военных оркестров. А 103 бригада в Витебске удивит бронемашинами, танцующими полонез, и выступлением единственной в стране миротворческой роты.

Александр Пастернак, старший офицер отделения идеологической работы 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады:

У нас из нового вооружения пришли на смену легендарным ГАЗ-66 новые МЗКТ «Волат». Что касается стрелкового оружия и различных девайсов к нему, здесь тоже идут новые поступления стрелкового оружия, новые оптические приборы, ночные приборы. Что радует, они белорусского производства. И что больше всего радует, что прекрасного качества.