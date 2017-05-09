Выставка от байкеров и возложение венков. В Сенно, на месте крупнейшего танкового сражения ВОВ, отмечают День Победы
Новости Беларуси. День Победы широко отмечают и в регионах. Так, церемония возложения цветов и митинг в память о погибших прошел 9 мая в Сенно, где в июле 1941 года состоялась крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной. По количеству задействованной техники, эта битва была масштабнее, чем бои на Курской дуге.
А сегодняшний праздник в райцентре украсили байкеры. Межнациональная колонна из полусотни мотоциклов проехала по дорогам Сенненского района и остановилась у мемориалов.
Ядвига Сыроваткина, житель Сенно:
Победа всегда есть Победа, победа над всем. Особенно над злом, которое принесла война. Эти, естественно, беды коснулись всего народа. Не только нашего, но вообще всего мирового сообщества. И поэтому сегодня важно то, что люди празднуют, ликуют, чтобы не повторилась эта трагедия никогда в жизни.
Павел Морин, лидер международного мотоклуба (Санкт-Петербург):
Мы должны своим действием хоть как-то новому поколении передать то, что они не знают, не видели.
Здесь же байкеры представили патриотический международный проект «Глаза Победы». Это своеобразная история войны в лицах. Передвижная выставка летом отправится по городам-героям стран бывшего Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.