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Выставка от байкеров и возложение венков. В Сенно, на месте крупнейшего танкового сражения ВОВ, отмечают День Победы

09 мая 2017 13:44
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Новости Беларуси. День Победы широко отмечают и в регионах. Так, церемония возложения цветов и митинг в память о погибших прошел 9 мая в Сенно, где в июле 1941 года состоялась крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной. По количеству задействованной техники, эта битва была масштабнее, чем бои на Курской дуге.

Выставка от байкеров и возложение венков. В Сенно, на месте крупнейшего танкового сражения ВОВ, отмечают День Победы-1

А сегодняшний праздник в райцентре украсили байкеры. Межнациональная колонна из полусотни мотоциклов проехала по дорогам Сенненского района и остановилась у мемориалов.

Выставка от байкеров и возложение венков. В Сенно, на месте крупнейшего танкового сражения ВОВ, отмечают День Победы-4

Выставка от байкеров и возложение венков. В Сенно, на месте крупнейшего танкового сражения ВОВ, отмечают День Победы-6

Ядвига Сыроваткина, житель Сенно:
Победа всегда есть Победа, победа над всем. Особенно над злом, которое принесла война. Эти, естественно, беды коснулись всего народа. Не только нашего, но вообще всего мирового сообщества. И поэтому сегодня важно то, что люди празднуют, ликуют, чтобы не повторилась эта трагедия никогда в жизни.

Выставка от байкеров и возложение венков. В Сенно, на месте крупнейшего танкового сражения ВОВ, отмечают День Победы-9

Павел Морин, лидер международного мотоклуба (Санкт-Петербург):
Мы должны своим действием хоть как-то новому поколении передать то, что они не знают, не видели.

Здесь же байкеры представили патриотический международный проект «Глаза Победы». Это своеобразная история войны в лицах. Передвижная выставка летом отправится по городам-героям стран бывшего Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # День Победы 2017

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