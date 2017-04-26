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«Вы одели белые халаты, нужно исполнить долг перед родиной»: фельдшер-лаборант Татьяна Чеботарь о трагедии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2017 17:34
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Новости Беларуси. В Минске почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС. В столице проходят мероприятия, посвященные 31 годовщине аварии.  

Траурная церемония прошла и в парке Дружбы народов, где собралось около 2 тысяч человек.

Это и участники ликвидации последствий аварии, и представители общественных объединений, министерств и ведомств, дипломаты. Присутствующие возложили цветы и венки к памятным знакам,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Вы одели белые халаты, нужно исполнить долг перед родиной»: фельдшер-лаборант Татьяна Чеботарь о трагедии на Чернобыльской АЭС-1

Михаил Образов, председатель общественного объединения «Минский фонд «26 апреля»:
Это очень благородно, что не смотря на погоду, память жива. Пока память жива, мы живы.

Память нужна не мёртвым, память нужна живым.

Татьяна Чеботарь, фельдшер-лаборант:
Главврач вызвала в кабинет и сказала: «Вы одели белые халаты, нужно исполнить долг перед своей родиной». Вот мы и поехали в командировку, в Брагин.

Находились там 2 недели – с 18 мая, обследовали население.

Совершенно никто ничего не понимал. Мы сами не понимали.

# Авария на Чернобыльской АЭС

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