«Вы можете положить внутрь бачка наполненную бутылку с водой». Как сэкономить на электроэнергии и воде

Снизить потребление энергоресурсов наполовину, не доставляя себе при этом никаких неудобств – легко и просто. Эксперты считают: экономия начинается с подбора правильных лампочек для освещения. Антон Гахович, специалист по энергосбережению и энергоэффективности Центра экологических решений:

Советую лампочки накаливания оставить только в одном месте в вашем доме, это в настольных лампах. Все дело в том, что лампочки накаливания – очень хороший для глаз свет такой же практически, как у солнца и этот цвет безопасен для глаз.

Надо смотреть на маркировку, которая написана на вашем электроприборе. Например, на холодильнике, на телевизоре вы можете найти такую букву А+, В, С, D – это есть маркировки энергоэффективности, они часто сопровождаются определенной цветовой шкалой. И вам надо выбрать тот прибор, который имеет энергоэффективность класса А, А+ или А++. Электрические лампочки расходуют намного больше энергии и, отслужив своё, отравляются отравлять почву. Важно грамотно продумать расположение светильников в доме и перейти на светодиодные лампочки. Их изготавливают из материалов, не содержащих ртуть, кадмий и прочие ядовитые металлы. Такие лампочки не только экологичны, но и безопасны, при этом не требуют специальных условий при утилизации.

Антон Гахович:

Освещение, как правило, занимает 30-40% электроэнергии в вашей квартире, дома и даже на предприятии, и поэтому вам надо тоже обратить внимание, какой источник света вы используете. Сейчас в современном мире самое эффективное –светодиодное освещение. И, банально заменив все ваши лампы на светодиодные, вы можете сэкономить 20-30%. Срок их службы достигает от 5 до 10 лет, соответственно, поставив эту лампочку, вы на долгое время забудете о каких-то проблемах.

Сохранить экологию поможет и привычка правильно использовать воду. Казалось бы – в Беларуси более 10 тысяч озер, но, как рассказывают эксперты, с нынешними привычками потреблять водные ресурсы, нам далеко не уплыть. Путь воды в наши краны долог и дорог. Наталья рассказывает: чтобы сэкономить природные дары, достаточно приобрести незамысловатые устройства и установить их на все краны в доме. Наталья Поречина, специалист по устойчивому управлению водными ресурсами Центра экологических решений:

Вы должны смотреть вот на такие зеленые маркировки: поросеночек с капелькой. Они нам показывают то, что таким образом мы будем экономить воду. Норма, по которой оплачивается вода, – это 150 л на человека в сутки – это огромное количество.

Под Минском существует так называемая депрессионная воронка. В Минске так много предприятий, такая большая скученность населения, что мы исчерпали уже все возможные ресурсы, и сейчас происходит так называемый «подсос» со стороны. По подсчётам специалистов, больше всего воды затрачивается на принятие пенной ванны. Эксперты советуют заменить эту привычку на душ, так количество отправляемой в канализационное плаванье воды снизится в два раза. Также экологи советуют прибегать к своеобразному лайфхаку и для уборной комнаты.

Наталья Поречина:

В наших туалетах мы используем абсолютно чистую артезианскую воду. Те бачки, которые стоят во многих квартирах, особенно в старых квартирах, огромное количество: более 10 л воды за один смыв. Вы можете просто положить внутрь бачка наполненную бутылку с водой: литровую, полуторалитровую, двухлитровую и, в соответствии с законом Архимеда, количество вытесненной воды уменьшит количество использованной воды.