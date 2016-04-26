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Всё о пасхальной сдобе: что предлагает КУП «Минскхлебпром»?

26 апреля 2016 09:45
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Скоро православные верующие отметят один из самых главных праздников – Пасху. Это один из тех тёплых и светлых праздников в году, когда у праздничного стола собирается вся семья: друзья, родственники, взрослые и дети.  И, конечно же, в этот день праздничная трапеза традиционно начинается с пасхального кулича. Всё о пасхальной сдобе расскажут гости программы – Дмитрий Кравчук, заместитель генерального директора КУП «Минскхлебпром» по коммерческим вопросам и Ирина Кононова, главный технолог КУП «Минскхлебпром».

 

# общество # Фотофакт # Пасха-2016 # Ирина Кононова # Дмитрий Кравчук

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