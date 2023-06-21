«Вспоминаем и благодарим». Владимир Андрейченко посетил братскую могилу в парке Челюскинцев
Новости Беларуси. Почтить память тех, кто отдал жизнь в борьбе за независимость нашей страны. 21 июня на братскую могилу в парке Челюскинцев пришли представители депутатского корпуса во главе со спикером Владимиром Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алые розы легли к подножию монумента «Скорбящая мать».
Здесь покоятся советские военнопленные, умершие в лагерях «Выставка» и «Пушкинские казармы». Заключенных возили на телегах и закапывали в могилах-траншеях. После освобождения Минска в парке было найдено 41 захоронение. По приблизительным подсчетам, там покоятся порядка 10 тысяч человек.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вспоминаем и благодарим всех тех, кто отдал свою жизнь за независимость нашей родины. Кто фактически обеспечил нам настоящее, вот эту жизнь, которую мы спокойно мирно сегодня живем, и наше будущее. Мы, конечно же, сегодня всех помним. И продолжаем восстанавливать имена павших в годы Великой Отечественной войны.
В 1955-м над местом массовых захоронений установили скульптуру «Скорбящая мать». На закате СССР монумент пытались снести, однако минчанам удалось его отстоять. Сегодня это напоминание о тех страшных зверствах, которые творили фашисты на нашей земле.