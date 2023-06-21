«Вспоминаем и благодарим». Владимир Андрейченко посетил братскую могилу в парке Челюскинцев

Новости Беларуси. Почтить память тех, кто отдал жизнь в борьбе за независимость нашей страны. 21 июня на братскую могилу в парке Челюскинцев пришли представители депутатского корпуса во главе со спикером Владимиром Андрейченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алые розы легли к подножию монумента «Скорбящая мать».

Здесь покоятся советские военнопленные, умершие в лагерях «Выставка» и «Пушкинские казармы». Заключенных возили на телегах и закапывали в могилах-траншеях. После освобождения Минска в парке было найдено 41 захоронение. По приблизительным подсчетам, там покоятся порядка 10 тысяч человек.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вспоминаем и благодарим всех тех, кто отдал свою жизнь за независимость нашей родины. Кто фактически обеспечил нам настоящее, вот эту жизнь, которую мы спокойно мирно сегодня живем, и наше будущее. Мы, конечно же, сегодня всех помним. И продолжаем восстанавливать имена павших в годы Великой Отечественной войны.