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Всемирный день борьбы со СПИДом отмечают 1 декабря. Как в Беларуси лечат пациентов с ВИЧ?

01 декабря 2021 06:34
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Новости Беларуси. Международный день борьбы со СПИДом отмечают 1 декабря в мире. Как показывают последние исследования, ВИЧ-инфицированные могут жить даже дольше, чем здоровые люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2018 года в нашей стране действует принцип «терапия для всех». Это значит, что при выявлении пациента его сразу же начинают лечить, что позволяет не доводить до развития осложнений. Опасаться таких людей не стоит. При правильном лечении пациенты не заразны. С ними можно вступать в брак и быть спокойными за свое здоровье.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечают 1 декабря. Как в Беларуси лечат пациентов с ВИЧ?-1

Медики также напоминают, что ВИЧ-инфекция – заболевание хроническое, инфекционное. Во избежание тяжелых последствий и смертельных исходов инфицированным рекомендована прививка против COVID-19. К слову, всего полный курс вакцинации против коронавируса прошли более 2 миллионов 835 тысяч белорусов.

# ВИЧ/СПИД # общество # Фотофакт

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