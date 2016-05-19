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«Всегда быть первыми!» Современные пионеры: какие лучшие традиции этого движения сохранились?

19 мая 2016 08:45
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19 мая ровно четыре года назад в СССР была создана первая пионерская организация. Стать пионером считалось большой честью. Вступление в ряды организации всегда было очень торжественным и запоминающимся событием.

Уже 40 лет прошло с того дня, как Юрия приняли в пионеры. Мужчина до сих пор вспоминает то апрельское утро с улыбкой.

Современные пионеры, безусловно, отличаются от поколений своих предшественников. Но лучшие традиции этого движения сохраняются. Ребята воспитываются в любви к Родине и народу. Неизменно и то, что пионеры всегда дружны и активны.

Ребята с трепетом относятся к истории своей страны. В школе действует поисковый отряд «Память».  Пионеры своими силами собирают информацию для музея Великой Отечественной войны. Облагораживают памятники, свидетельствующие о подвиге народа.

У пионеров СШ№2 есть девиз: «Всегда быть первыми!». Ребята успешно хранят честь пионерского галстука и всегда стремятся вперёд. Ведь они – будущее Беларуси.

# общество # Фотофакт # Пионеры в Беларуси # Юрий Тамело

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