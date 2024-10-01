Все виды трудовых пенсий увеличиваются в Беларуси с 1 октября

Второе повышение за год. С 1 октября по указу Президента в Беларуси увеличиваются все виды трудовых пенсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о выплатах по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Предыдущее повышение было с 1 февраля – на 10 %. Теперь рост составит в среднем 5 %. Дополнительные расходы в связи с увеличением трудовых пенсий составят 95 миллионов рублей.

Размер выплат рассчитывается индивидуально и зависит от продолжительности стажа работы, величины прошлого заработка, права на надбавки и повышения.