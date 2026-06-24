Кубраков проверил готовность милицейских подразделений к обеспечению порядка на «Славянском базаре»

Сегодня, 24 июня, в центре внимания был вопрос безопасности гостей и участников «Славянского базара». Готовность сил правопорядка в Витебске лично проверил министр внутренних дел Иван Кубраков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МВД поставил задачу: обеспечить слаженные действия всех ведомств для поддержания порядка и безопасности в дни проведения фестиваля. Особое внимание уделить вежливому обращению с гражданами. Для информирования людей будут использовать современные ресурсы – дроны с громкоговорителями. Для обеспечения безопасности дорожного движения применят новые технические решения.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Послабления никакого быть не должно. Ситуация в Республике Беларусь находится под контролем. Что касается оперативной обстановки, охраны общественного порядка – никаких абсолютно вопросов нет. Люди должны себя чувствовать спокойно. Силовым блоком и милицией принимаются все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка.

Практическая часть учений прошла на главной сценической площадке «Славянского базара» – в Летнем амфитеатре. Проверили работу контрольно-пропускных пунктов и систем видеонаблюдения. А также экипировку сотрудников и служебный транспорт. В зрительном зале и на площадке отрабатывались учебные сценарии: от задержания вооруженных преступников до пресечения массовых беспорядков.