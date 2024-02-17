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VR-очки помогают детям узнать о технике безопасности! В могилёвских школах уже тестируют новинку

17 февраля 2024 17:09
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Очки виртуальной реальности помогут белорусским школьникам отрабатывать правила энергобезопасности в быту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тренажер предназначен для детей младшего и среднего возраста и дает возможность погрузиться в пространство с заданиями, а также реагирует на ошибки. Гаджет уже опробовали свыше полутысячи маленьких жителей Могилевской области, где инновационный проект проходит апробацию.

VR-очки помогают детям узнать о технике безопасности! В могилёвских школах уже тестируют новинку-1

Две комнаты: кухня и ванная – и больше 10 аварийных ситуаций. Неисправные розетки, утечка газа, фен, который таит опасность. Сухие лекции в прошлом. О правилах энергобезопасности в быту с детьми теперь говорят на понятном для них языке.

VR-очки помогают детям узнать о технике безопасности! В могилёвских школах уже тестируют новинку-4

Я вижу кухню и сейчас пойду кипятить чайник.

Обучение проходит в формате квеста, когда за определенное время необходимо обнаружить все неисправности электроприборов и газового оборудования. Тренажер то и дело сигналит о промахах. Ошибаться здесь можно бесчисленное количество раз без вреда для здоровья, чтобы в реальной жизни не допустить трагедию.

VR-очки помогают детям узнать о технике безопасности! В могилёвских школах уже тестируют новинку-7

Злата Ореховская, учащаяся Могилевской средней школы № 26:
Очень круто и классно, когда допускаешь ошибки, в руки отдает вибрация, летят искры.

VR-очки помогают детям узнать о технике безопасности! В могилёвских школах уже тестируют новинку-10

Виртуальные очки для обучения – разработка белорусских энергетиков, пока их используют только в Могилевской области. Тренажер – часть единственной в стране передвижной мобильной лаборатории по энергобезопасности, которая колесит по региону. «В пути» тысячи практических работ, цифровые новинки заходят на ура.

Подробности в видео.

# Правила безопасности # общество # Юлия Мычка

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