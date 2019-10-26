Возите с собой соль! Как подготовить авто к зиме

Борис Саенко, начальник послепродажного обслуживания автоцентра:

Если у вас автомобиль годовалый, двухлетний – свежий достаточно, то ясно, что вы обслуживаетесь на дилерском центре. Как правило, дилер всё сам сделает. Единственное. На что вам надо обратить внимание, как и в любом другом автомобиле: на замену резины и (многие люди забывают) заменить жидкость стеклоомывателя. 60% автолюбителей ездят без омывателя, потому что он замёрз. Что касается обработки кузова, этим надо заниматься загодя. Его надо загнать на осмотр, внимательно осмотреть кузов как внешне, так и внутренние части. Скрытые полости обрабатываются антикоррозийными составами. Наружная часть автомобиля, если где-то начали появляться «жучки» либо какие-то очаги коррозии, то это, конечно, всё надо красить. Проблема аккумулятора, проблемы стартера, проблемы электропроводки под капотом – это всё влияет на скорость проворачивания и, соответственно, на качество запуска двигателя.

Отдельно хочется обратить внимание автовладельцев: если вдруг в движении за городом у вас вышел из строя отопитель или начали запотевать стёкла, замерзать, то наши деды поступали очень просто: брали обычную поваренную соль и натирали лобовое стекло изнутри. Как временное решение для того, чтобы доехать до сервиса, это вам поможет.

Если нет реального опыта, если человек в себе не уверен, то давайте ограничимся заменой жидкости в бачке омывателя. Включил, вылил всю жидкость, залил новую. Всё остальное – на сервис лучше обратиться либо к специалистам, которые, действительно, в этом разбираются.

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