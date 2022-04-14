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ВОЗ: количество заражений COVID-19 снизилось, но вирус остаётся серьёзной проблемой

14 апреля 2022 10:19
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Несмотря на снижение числа случаев заражения и смертей, COVID-19 по-прежнему остается глобальной и чрезвычайной проблемой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ: количество заражений COVID-19 снизилось, но вирус остаётся серьёзной проблемой-1

Генеральный директор ВОЗ отметил, что в некоторых странах по-прежнему наблюдаются серьезные всплески заболеваемости. Поэтому пока не стоит ослаблять бдительность. Напомним, за минувшую неделю смертность от COVID-19 на планете снизилась на 18 %, а количество заражений на 24 %. Наилучшие показатели сейчас в Европе и Западно-Тихоокеанском регионе.

# Коронавирус # общество # Тедрос Аданом Гебреисус # Фотофакт

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