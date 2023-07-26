Воспитывают пятерых, живут в деревне – жительница Любанского района получила орден Матери

Новости Беларуси. За безграничное терпение, неустанный труд и создание уюта и тепла в семье. Жительница Любанского района Виктория Касабуцкая получила почетный орден Матери, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вместе с мужем Андреем в деревне Загалье она воспитывает двух дочерей и троих сыновей. Напомним, что награду получают женщины, родившие и (или) воспитавшие пять и более детей.

Надо быть мудрой, гибкой и уметь слушать, а главное – слышать. Таким, казалось бы, на первый взгляд простым советом с нами делится Виктория Касабуцкая, жительница деревни Загалье, получившая орден Матери. Однако быть мамой, да еще пятерых детей, нелегко. С мужем Андреем у них три озорника-мальчишки и две красавицы-дочки. Самой младшей Кристине всего полтора года.

Виктория Касабуцкая:

Надо любить друг друга, уважать всех. Если где-то что-то кто-то не согласен, надо всегда проговаривать, разговаривать.

Андрей Касабуцкий:

Находим свой общий язык. Бывает, иногда есть непонимания.

Виктория Касабуцкая:

Позвонили, сказали. Мы не ожидали, что нам дадут награду. Конечно, было приятно. За наш труд, мы стараемся, чтобы у нас дети были воспитанные.