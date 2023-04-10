Воспитанники Стародорожской школы искусств привезли награды конкурса «Фанфары Наднямоння»

Новости Беларуси. Награды международного конкурса «Фанфары Наднямоння» получили воспитанники Стародорожской детской школы искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками творческого состязания в Столбцах стали более 100 человек из 25 городов Беларуси, а также музыканты из России. Воспитанники Стародорожской детской школы искусств участвовали впервые. И сразу стали лауреатами. На конкурсе они показали хорошее владение духовыми инструментами. Аккомпанировал ребятам концертмейстер школы искусств.

Богдан Мамотюк, лауреат конкурса «Фанфары Наднямоння»:

Мы готовились месяца два-три, я очень обрадовался, когда узнал, что у меня второе место.

Кирилл Сокол, лауреат конкурса «Фанфары Наднямоння»:

Я готовил произведения «Красный сарафан» и «Детский концерт». На трубе уже играю два года.

Прохор Соколов, лауреат конкурса «Фанфары Наднямоння»:

Такой масштабный это мой первый. Раньше я участвовал в районных. Я готовился полгода, мне запомнилось, как я сыграл.