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Воспитанники Стародорожской школы искусств привезли награды конкурса «Фанфары Наднямоння»

10 апреля 2023 08:22
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Новости Беларуси. Награды международного конкурса «Фанфары Наднямоння» получили воспитанники Стародорожской детской школы искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспитанники Стародорожской школы искусств привезли награды конкурса «Фанфары Наднямоння»-1

Участниками творческого состязания в Столбцах стали более 100 человек из 25 городов Беларуси, а также музыканты из России. Воспитанники Стародорожской детской школы искусств участвовали впервые. И сразу стали лауреатами. На конкурсе они показали хорошее владение духовыми инструментами. Аккомпанировал ребятам концертмейстер школы искусств.

Воспитанники Стародорожской школы искусств привезли награды конкурса «Фанфары Наднямоння»-4

Богдан Мамотюк, лауреат конкурса «Фанфары Наднямоння»:
Мы готовились месяца два-три, я очень обрадовался, когда узнал, что у меня второе место.

Воспитанники Стародорожской школы искусств привезли награды конкурса «Фанфары Наднямоння»-7

Кирилл Сокол, лауреат конкурса «Фанфары Наднямоння»:
Я готовил произведения «Красный сарафан» и «Детский концерт». На трубе уже играю два года.

Воспитанники Стародорожской школы искусств привезли награды конкурса «Фанфары Наднямоння»-10

Прохор Соколов, лауреат конкурса «Фанфары Наднямоння»:
Такой масштабный это мой первый. Раньше я участвовал в районных. Я готовился полгода, мне запомнилось, как я сыграл.

Воспитанники Стародорожской школы искусств привезли награды конкурса «Фанфары Наднямоння»-13

Конкурс проводят один раз в два года. Музыкальный форум имеет статус международного.

# Музыкальное искусство # общество # Фотофакт

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