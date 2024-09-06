Воскресенский: у беглых начинается истерика, потому что касса у них не пополняется и прохудилась

Юрий Воскресенский, политолог:

Но это же аналитики от одного известного однокоренного слова. Поэтому грош цена их аналитики. Мы читаем это уже четыре года и просто ужасаемся, на что идут деньги американских и европейских налогоплательщиков. Потому что такой тупости, такой недальновидности трудно встретить среди каких-то публикаций оппозиционеров других стран. Наверное, этим отличается только вот такой красотой и ясностью ума наши змагары. Они приняли добрую волю Президента Беларуси и белорусского государства за слабость. Это их стратегическая ошибка.

А второй момент. У некоторых из них, которые собирали донаты якобы на помощь заключенным, у них начала прохуждаться касса. Касса прохудилась. И у них начинается истерика, потому что они паразитировали на слезах, на болях вот этих всех сидящих людей, на их родственников. Родственники – это вообще отдельная тема. Я же совершил более 30 встреч вот только за последние три недели и более 100 звонков в рамках подготовки этого глобального четырехэтапного помилования. Три этапа завершилась, и мы надеемся, что четвертый также успешно завершится. Родственники змагаров порвут. Вы лучше сюда не приезжайте. Порвут на британский или как минимум на польский двухцветный флаг, то есть пополам. Поэтому они поняли, что вот этот козырь мы начинаем у них выбивать. А еще мы покажем, как они истерили тем людям, которые вышли. Они же буквально кричали: вот буквально вчера: мы требуем прекратить помилование.