Воскресенский: «Славянский базар» вышел за пределы своего названия – участвуют все народности, этносы, расы

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим, как Беларусь на стыке эпох определила свой путь и выбрала уникальную формулу развития, а молодой политик не испугался ответственности и поднял страну с колен. В эфире политолог Юрий Воскресенский.
Юрий Воскресенский, политолог:
Я даже скажу, что «Славянский базар» вышел за пределы своего названия, потому что участвуют все народности, этносы, расы. И то, что он, в отличие от других фестивалей, сохранился, сохранил свою очень важную духовную составляющую, не поддался на веяние трендов, моды и всякой модной европейской повесточки. Тут же вспоминаем кошмар этот с Евровидением. И, кстати, слава Богу, что нас оттуда избавили.
Григорий Азаренок, СТВ:
Спасибо еще раз! Европейский вещательный союз, ЕС, всем спасибо, что вы... Наши бы все еще пытались бы ездить за чем-то. Спасибо, что вы нас выставили, и вот слава тебе, Господи.
Юрий Воскресенский:
И вот этот фестиваль пропагандирует славянские, а даже это не славянские, это общечеловеческие ценности, связанные с миром, дружбой, семейным благополучием, здоровьем. То есть все, кто...
Григорий Азаренок:
Вы бывали там? Конечно. Вот этот свой вайб, за васильки расплачиваться.
Юрий Воскресенский:
Да, да, да. Значит, все, кто там был, отмечают резкое улучшение состояния здоровья. Люди прям как вот в санаторий съездили. Поэтому мы рекомендуем, конечно, всем: и гостям Беларуси, туристам нашим уважаемым, и, конечно, нашим всем зрителям – побывать хотя бы пару деньков на «Славянском базаре», даже если вы не возьмете билеты на какие-то самые модные концерты, потому что билеты на них раскупаются еще в начале года.
Григорий Азаренок:
Но сегодня звезду зажег свою, там есть вот эта аллея звезд, зажег Антонов: «От печали до радости». Да, хороший исполнитель очень.