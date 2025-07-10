Воскресенский: «Славянский базар» вышел за пределы своего названия – участвуют все народности, этносы, расы

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим, как Беларусь на стыке эпох определила свой путь и выбрала уникальную формулу развития, а молодой политик не испугался ответственности и поднял страну с колен. В эфире политолог Юрий Воскресенский.

Юрий Воскресенский, политолог:

Я даже скажу, что «Славянский базар» вышел за пределы своего названия, потому что участвуют все народности, этносы, расы. И то, что он, в отличие от других фестивалей, сохранился, сохранил свою очень важную духовную составляющую, не поддался на веяние трендов, моды и всякой модной европейской повесточки. Тут же вспоминаем кошмар этот с Евровидением. И, кстати, слава Богу, что нас оттуда избавили.

Григорий Азаренок, СТВ:

Спасибо еще раз! Европейский вещательный союз, ЕС, всем спасибо, что вы... Наши бы все еще пытались бы ездить за чем-то. Спасибо, что вы нас выставили, и вот слава тебе, Господи.

Юрий Воскресенский:

И вот этот фестиваль пропагандирует славянские, а даже это не славянские, это общечеловеческие ценности, связанные с миром, дружбой, семейным благополучием, здоровьем. То есть все, кто...