«Вопрос не имеет критической массы»: Александр Лукашенко о возвращении к 5-балльной системе

Так, обсудили такие темы: 6-й школьный день, современное воспитание, трудовое обучение. К микрофону выходили и ректоры, и учителя сельских школ. Разумеется, не мог не прозвучать вопрос о 5-балльной системе.

Участник Республиканского педагогического совета: Для меня, как человека, учившегося при 5-балльной системе, проходившего педагогическую практику при 5-балльной системе, работающему сейчас при 10-балльной системе, наверное, не составило бы труда этот переход. Но нужно помнить о том, что мы сейчас, имея достаточно большое количество молодых педагогов, которые учились уже при 10-балльной системе и работают сейчас, возможно, для них будут трудности и сложности перехода.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Решение надо принимать тогда, когда оно назрело. Этот вопрос не имеет критической массы. Он не назрел для того, чтобы здесь принимать какие-то решения. Это во-первых.

Во-вторых, вы знаете, я как оцениваю: беру дневник, смотрю – 9 баллов. Ну что, 9 баллов – не 10. А в уме начинаю переводить на 5-балльную систему, потому что я учился, я учил детей, в ВУЗах там и так далее по 5-балльной системе. И что понять, что такое 9 баллов у ребенка, я начинаю переводить на ту систему. Это 4 с плюсом или 5. А наблюдая за ребенком, я понимаю, что у него нет этой вот системы координат перевода 10-балльной системы на 5-балльную. Он уже на 5-балльную систему не переводит. И многие, как вы сказали уже, наши педагоги тоже учились на 10-балльной системе в школе, а если не в школе, то в ВУЗе точно. Так? Поэтому они уже тоже приспособились к этому. Дело в эффективности той или иной системы. Поэтому я считаю, что вопрос о возвращении к 5-балльной системе или вопрос оставления 10-балльной системы несколько преувеличен. В данном случае не имеет критической массы для того, чтобы нужно было бы принимать решение. Поживем – увидим.

Работа ВУЗов тоже должна меняться. Их будут сокращать, убирать непрофильные специальности. Изменения ждут и заочную форму.

Обозначенные в эти 2 дня направления лягут в основу дальнейшей концепции развития. Участники разъедутся по своим учебным заведения, по разным областям и районам Беларуси.