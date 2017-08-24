«Вопрос не имеет критической массы»: Александр Лукашенко о возвращении к 5-балльной системе
Новости Беларуси. Александр Лукашенко выступил на Республиканском педагогическом совете. На форуме поднимали многие актуальные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, обсудили такие темы: 6-й школьный день, современное воспитание, трудовое обучение. К микрофону выходили и ректоры, и учителя сельских школ. Разумеется, не мог не прозвучать вопрос о 5-балльной системе.
Участник Республиканского педагогического совета:
Для меня, как человека, учившегося при 5-балльной системе, проходившего педагогическую практику при 5-балльной системе, работающему сейчас при 10-балльной системе, наверное, не составило бы труда этот переход. Но нужно помнить о том, что мы сейчас, имея достаточно большое количество молодых педагогов, которые учились уже при 10-балльной системе и работают сейчас, возможно, для них будут трудности и сложности перехода.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Решение надо принимать тогда, когда оно назрело. Этот вопрос не имеет критической массы. Он не назрел для того, чтобы здесь принимать какие-то решения. Это во-первых.
Во-вторых, вы знаете, я как оцениваю: беру дневник, смотрю – 9 баллов. Ну что, 9 баллов – не 10. А в уме начинаю переводить на 5-балльную систему, потому что я учился, я учил детей, в ВУЗах там и так далее по 5-балльной системе. И что понять, что такое 9 баллов у ребенка, я начинаю переводить на ту систему. Это 4 с плюсом или 5. А наблюдая за ребенком, я понимаю, что у него нет этой вот системы координат перевода 10-балльной системы на 5-балльную. Он уже на 5-балльную систему не переводит. И многие, как вы сказали уже, наши педагоги тоже учились на 10-балльной системе в школе, а если не в школе, то в ВУЗе точно. Так? Поэтому они уже тоже приспособились к этому. Дело в эффективности той или иной системы. Поэтому я считаю, что вопрос о возвращении к 5-балльной системе или вопрос оставления 10-балльной системы несколько преувеличен. В данном случае не имеет критической массы для того, чтобы нужно было бы принимать решение. Поживем – увидим.
Работа ВУЗов тоже должна меняться. Их будут сокращать, убирать непрофильные специальности. Изменения ждут и заочную форму.
Обозначенные в эти 2 дня направления лягут в основу дальнейшей концепции развития. Участники разъедутся по своим учебным заведения, по разным областям и районам Беларуси.
Лариса Ковалевская, учитель Минского государственного областного лицея:
Меня, честно говоря, волновал вопрос о профильном обучении. И вот как раз сегодня он прозвучал. Это было очень приятно услышать, что обратили внимание именно на этот вопрос.
Татьяна Лавренко, начальник отдела образования, спорта и туризма Малоритского районного исполнительного комитета:
Очень приятно, что сегодня глава государства уделяет много внимания повышению заработной платы – то, что сегодня беспокоит в целом дошкольное образование. Ну и, естественно, воспитанию нашего подрастающего поколения и особенно роли родителей в воспитании подрастающего поколения.
Наталья Баранова, ректор Минского государственного лингвистического университета:
Я представляю систему высшего образования, поэтому меня, конечно, интересует судьба высшей школы, и то, как будут решаться серьезные назревшие задачи. Расставлены точки над «i». Для меня это была коллективная рефлексия, общее озадачивание. Согласна со всеми задачами.
Конечно, многие звучавшие предложения еще предстоит проанализировать. Другие реализуют в ближайшее время. Но есть и такой опыт, продемонстрированный на государственном педсовете, который педагоги внедрить смогут уже 1 сентября. Ведь форум – это в том числе и демонстрация достижений и новых технологий.
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