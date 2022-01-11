«Волшебная атмосфера привлекает посетителей». В Логойске проходит выставка антикварных ёлочных игрушек

Новости Беларуси. В Логойске проходит выставка антикварных елочных игрушек. Все, что раньше украшало дома белорусов в рождественские и новогодние праздники, собрано в местном историко-краеведческом музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это около 500 украшений. Изготовлены они в различных техниках. Удивляет и многообразие материалов, из которых делали традиционные верхушки и шары на елку. Они здесь различных размеров и форм. Особое место в коллекции – игрушкам, которые были наиболее популярны в советские времена: сказочные персонажи, животные, фрукты и овощи. Некоторым из них уже около 90 лет.

Вера Казак, старший научный сотрудник Логойского историко-краеведческого музея:

Эта волшебная атмосфера привлекает посетителей, они могут вспомнить свое детство, особенно период советского времени. Когда люди к нам приходят, они вспоминают свое детство, как они наряжали елки, какие игрушки у них были. Также для посетителей проходит показ батлеечного спектакля «Царь Ирод», это самый популярный спектакль в рождественское время.