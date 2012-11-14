Волонтеры из Жодинского профессионального лицея помогают пенсионерам из своего лицея

Новости Жодино. Благодарное поколение. Молодежный отряд создан на базе Жодинского профессионального лицея. Он объединяет 40 учащихся. Парни и девушка заботятся о ветеранах своего учреждения: помогают им в хозяйстве. Волонтеры подготавливают дрова, убирают жилье пенсионеров.

Во двор Тамары Богдановской высадился рабочий десант. Первокурсники Жодинского профессионального лицея помогают своему бывшему заместителю директора по хозяйству. Парни переносят в сарай сено, а девушки моют окна перед зимой, причем молодежь делает все это с самыми наилучшими намерениями.

Наталия Карпова, учащаяся ГУО «Жодинский профессиональный лицей»:

Потому что они заслужили. Они достойны того, чтобы им помогали.

Михаил Садовский, учащийся ГУО «Жодинский профессиональный лицей»:

Они внесли большой вклад, и мы должны помогать. Мы помогали складывать дрова. Когда позовут – организуем помощь.

Уже не первый год в лицее существует молодежный отряд «Забота». Он объединяет 39 активных и безупречных парней и девушек. Лицеисты берут шефство над ветеранами своего учреждения.

Людмила Хоружая, заместитель директора ГУО «Жодинский профессиональный лицей»:

Помогаем всем, кто что попросит. Кому-то нужно окна помыть, кому-то нужно что-то перенести, что-то переставить - тяжелые вещи есть во дворах, в частном секторе. Кому-то картошку нужно загрузить, привезти. Когда ярмарки проходят наши городские, наши ребята тоже помогают заготавливать сельхозпродукцию, отнести пожилым людям.

Тамара Богдановская не так рада помощи, как отношениями с лицеистами. Для человека, который отдал училищу более 30 лет, это своеобразная ностальгия молодости.

Тамара Богдановская:

Они меня не оставляют, помогают мне всем. По первому звонку. Просто как праздник такой, что приехали помочь что-то.

Ветеран труда обязательно расспросит девушек и парней о том, как идут дела в лицее. И в конце поблагодарит за работу. А еще про молодежный отряд напишут в своей же газете, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Людмила Хоружая, заместитель директора ГУО «Жодинский профессиональный лицей»:

В нашем лицее выходит газета «Лицеист» с 1999 года. В этой газете мы отражаем все события.