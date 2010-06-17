Водителю вернут права после оплаты штрафа только при наличии медсправки

На вопросы программы «Большой город» отвечает заместитель начальника ГАИ Минска Вадим Гаркун.

Екатерина Забенько: Согласно правилам, при прохождении техосмотра нужна медицинская справка. Насколько правомерны действия сотрудников ГАИ, когда они просят предъявить ее вместе с другими документами?

Вадим Гаркун: Недавно вступил в действие Указ Президента, регламентирующий перечень определенных административных процедур. Одна из норм этого Указа гласит, что сотрудники ГАИ после оплаты штрафа за совершенное административное правонарушение возвращают водительское удостоверение после предъявления медицинской справки.