Новости Беларуси. Во всем мире 27 января вспоминают жертв нацизма. Ровно 70 лет назад советские войска освободили концентрационный лагерь «Освенцим». Эта фабрика смерти, организованная фашистами, получила печальную известность жестокостью обращения с заключенными. За годы Великой Отечественной войны там погибли около миллиона трехсот тысяч человек. Истории выживших в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

На эту фотографию Лидия Дмитриевна смотрит сквозь слезы. На ней – тогда еще ребенку – 11 лет. Но то время – 1943 год – женщина помнит до сих пор: 3-ярусные нары, запах тошноты и человеческих костей. В «Освенцим» она попала вместе с мамой, братом и двумя сестрами. Выжить в лагере смерти они не смогли.

Лидия Кравченко, узник концентрационного лагеря «Освенцим»:

Потом повезли в баню. А это была не баня, а крематорий. раздели, постригли, пустили кипяток, а потом холодную воду.

А этого человека концлагерь коснулся косвенно. Хотя, как сказать. Возможно, туда в 1941 фашисты хотели забрать его маму, жену брестского партизана. Теперь Владимир Константинович, доктор исторических наук, вспоминает историю, которой нет ни в одном учебнике.

Владимир Коршук, профессор, доктор исторических наук:

Мы с двоюродным братом сидели на печи, мама сидела за столом и вышивала. Вдруг в дом вошли несколько немецких солдат и сказали одеваться. Я уже к тому времени знал, что немцы убивают, поэтому вышел попрощаться с мамой.

Имени белоруски по фамилии Мишина историки не знают. Впрочем, тогда для фашистов в концлагере оно не имело значения. Разве что номер: 81 тысяча 516-ый. Так в «Освенциме» различали узников. В первые годы его набивали на одежде. Затем — на запястьях.

Наталья Яцкевич, заведующая отделом истории партизанского движения Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Этот красный треугольничек с буквой «р» означает «русский политический», потому что в фашистских концентрационных лагерях в Европе все граждане делились и по национальному признаку. Вынести какие-то другие предметы из таких страшных мест заключения было практически невозможно.

Над узниками в том числе проводили опыты. Например, искусственно заражали малярией или испытывали «Циклон Б» – из-за этого газа умерло больше полумиллиона советских пленных.

А белорусов – прежде всего с Витебщины – начали вывозить в «Освенцим» в 1943 году.

Кузьма Козак, кандидат исторических наук:

Более 6 тысяч было вывезено. Все они являлись членами партизанских семей, все они выступали против нацизма. Их вывозили для того, чтобы там убивать. Где-то 20% только оставалось жить, 80 процентов погибало.

Теперь на месте бывшего лагеря музей. Сюда приезжают люди со всего мира. Сегодня здесь и вся мировая общественность - в Международный день памяти жертв холокоста, имена которых, к слову, до сих пор до конца не известны.